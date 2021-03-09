Жизнь победила пандемию

По итогам коронавирусного 2020 года страховщики не только не потеряли в прибыли, но и смогли нарастить общий объем сборов. Как следует из статистики ЦБ, совокупный объем страховых премий на рынке превысил 1,5 трлн руб. (рост на 4,1% относительно 2019 года).

Основные драйверы роста — продукты по страхованию жизни и рисков заемщиков. ЦБ поясняет, что низкая доходность по банковским депозитам развернула потребителей в сторону сегмента по страхованию жизни. По итогам года средневзвешенная процентная ставка по депозитам физлиц на период от года до трех лет снизилась до 4,6%, средняя же доходность по завершенным трехлетним полисам инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) составила 4,7%. Сборы по ИСЖ — 182,9 млрд руб., по накопительному страхованию жизни — 136,9 млрд руб. Объем взносов по страхованию жизни заемщиков составил 94,5 млрд руб., по страхованию от несчастных случаев и болезней — 202,4 млрд руб.

В ЦБ отмечают, что снижение экономической активности и доходов населения и бизнеса негативнее всего сказалось на добровольном медицинском страховании. Сборы в этом сегменте составили 177,1 млрд руб., что на 2% ниже показателя 2019 года, когда они выросли сразу на 19%. В ОСАГО же все стабильно: объем премий составил 220,3 млрд руб. (рост на 3%).

Общие выплаты страховых компаний по всем видам составили 659,3 млрд руб. (рост на 8,1%). Их объем увеличился благодаря очередной волне завершения действия полисов ИСЖ. Совокупные выплаты по страхованию жизни составили 158,3 млрд руб. (рост на 48,5%). Как указывает регулятор, ослабление рубля сказалось на росте выплат в автостраховании — несмотря на снижение трафика в пандемию и, как следствие, снижение числа страховых случаев, средняя выплата в каско выросла на 7,6 тыс. руб. в год — до 108,6 тыс. руб.

Отметим, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию 2020 года, страховщики сохранили уровень прибыли — 247,5 млрд руб. (годом ранее — 247,4 млрд руб.). Компании зарабатывали преимущественно не на страховых операциях, а на переоценке валютных активов из-за ослабления рубля. Рентабельность страховщиков остается самой высокой среди участников финансового рынка: их рентабельность капитала в 2020 году составила 28,7%, у банков этот показатель равен 18%.

Татьяна Гришина