Адвокатов привлекли к авиаинцидентам

Как стало известно “Ъ”, в деле о хищении у «Аэрофлота» 250 млн руб. при оказании услуг адвокатской коллегией появились новые эпизоды. О них обвиняемые — заместитель гендиректора авиакомпании Владимир Александров, глава юридического департамента Татьяна Давыдова, а также адвокаты Диана Кибец и Александр Сливко, а также их защита узнали при ознакомлении с материалами расследования. Следствие считает, что авиакомпания оплатила услуги адвокатов при разбирательстве двух авиаинцидентов, хотя юристы их не оказывали. Защита настаивает, что показания сотрудников правоохранительных органов, которые легли в основу этих эпизодов, не соответствуют действительности.

Отметим, что два новых эпизода уголовного дела, о которых защита фигурантов не знала вплоть до ознакомления со 102 томами материалов расследования, относятся к 2017 году. В то время между адвокатской коллегией (АК) «Ваш адвокатский партнер», в которой работают Диана Кибец и Александр Сливко, и «Аэрофлотом» не были заключены «большие» контракты, по которым, как считает следствие, и было похищено 250 млн руб.

Речь идет о двух авиационных инцидентах. Первый из них произошел в мае 2017 года, когда при посадке Boeing 777, выполнявший рейс Москва—Бангкок, во время посадки попал в зону турбулентности. Тогда 27 пассажиров получили различные повреждения. Второй относится к октябрю 2017 года. Тогда на борту самолета, принадлежащего авиакомпании и направлявшегося из Москвы в Нью-Йорк, один из пассажиров, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил драку, ударив даже стюардессу.

Оба инцидента стали поводом для доследственных проверок, в ходе которых изучались действия пилотов, бортпроводников и пассажиров. Именно материалы этих проверок и заинтересовали Главное следственное управление (ГСУ) СКР, когда там уже расследовалось дело о хищении более 250 млн руб. при оказании «Аэрофлоту» юридических услуг. Следователь по особо важным делам ГСУ СКР Игорь Ощепков допросил в качестве свидетелей оперуполномоченных линейного управления МВД в аэропорту Шереметьево Олега Дроздова и Дмитрия Петракова, а также бывшего следователя-криминалиста Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР Александра Задорина, участвовавших в доследственных проверках 2017 года. Они, как следует из материалов уголовного дела, участвуя в разбирательствах, не видели адвокатов Сливко и Кибец, которые должны были представлять интересы авиакомпании и ее сотрудников. Эти показания оперативники и бывший следователь подтвердили в ходе очных ставок с адвокатами Сливко и Кибец.

Между тем защита юристов утверждает, что показания оперативников и экс-следователя недостоверны. В частности, адвокат господина Сливко Денис Кобелев сообщил, что в материалах уголовного дела имеются показания летчиков, бортпроводниц и пассажиров, которые утверждают, что юристы Сливко и Кибец принимали участие во всех проводившихся проверочных мероприятиях. По словам господина Кобелева, этот факт подтверждается и тем, что тексты объяснений, полученных оперативниками в ходе проверок от сотрудников «Аэрофлота», совпадают с материалами, которые содержатся в ноутбуке господина Сливко, изъятом в ходе расследования уголовного дела. «Между тем ноутбук признан вещественным доказательством по делу»,— подчеркнул господин Кобелев.

Само же уголовное дело по факту хищения средств авиакомпании ГСУ СКР возбудило 30 сентября 2019 года. По версии следствия, «Александров, Давыдова, Кибец и Сливко в 2015 году вошли в преступный сговор с целью хищения денежных средств, выделяемых юридическому департаменту "Аэрофлота"». Для этого, говорится в деле, господин Александров и госпожа Давыдова обеспечивали заключение контрактов с адвокатской коллегией по завышенным расценкам, а та предоставляла ложные счета на оплату работ. Всего между ПАО «Аэрофлот» и АК «Ваш адвокатский партнер» было заключено пять договоров на оказание юридических услуг на общую сумму 250,6 млн руб. При этом, по расчетам привлеченной следствием Московской лаборатории судебной экспертизы Минюста России, адвокаты коллегии должны были получить от «Аэрофлота» не более 6 млн руб.

В ближайшее время материалы дела будут направлены в Генпрокуратуру.

Юрий Сенаторов