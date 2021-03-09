«Зенит» не взял Казань

«Зенит» продолжил серию неудач в 2020 году. Вчера петербуржцы проиграли в Казани «Рубину» со счетом 1:2. Матч получился драматичным: хозяева забили второй гол на последних минутах, у «Зенита» был шанс отыграться, но Артем Дзюба не реализовал 11-метровый. В результате этого поражения конкуренты приблизились к сине-бело-голубым вплотную.

Матч в Казани венчал программу 21-го тура Российской премьер-лиги. Все главные конкуренты «Зенита» добились в нем побед: ЦСКА обыграл «Ахмат» 2:0, «Спартак» — «Краснодар» 6:1, «Локомотив» — «Арсенал» 3:0. Петербуржцы понимали, что необходимо побеждать, но невезение, преследующее их в этом году, продолжилось.

Началось оно еще до игры. В это трудно поверить, но администраторы «Зенита» забыли в Петербурге форму, в которой футболисты должны были играть против «Рубина». Чудом ее доставили в Казань накануне игры. Пришлось заказывать отдельный чартер по маршруту Петербург — Казань. Стоимость такой услуги — €2–4 млн. Футболистов самолеты на игры в другие города доставляют. Но чтобы возить отдельно комплекты формы — такого, наверное, еще не было. Это может позволить себе только «Зенит».

Еще одной проблемой стало поле на «Ак Барс Арене», построенной к чемпионату мира по футболу 2018 года. Оно напоминало газоны девяностых, когда у клубов не было ни денег, ни умения готовить их к играм ранней весной. Огород — мягко сказано. Настоящая буро-коричневая пашня, на которой не то что мяч укротить — просто бегать трудно.

Тем не менее у сине-бело-голубых в начале матча было несколько шансов забить. Оба удара форварда Сердара Азмуна отразила стойка ворот «Рубина». Зенитовцы атаковали, хозяева отбивались. В одном из моментов тяжелую травму получил Леон Мусаев, перешедший из «Зенита» в «Рубин» зимой. Он и другой игрок «Рубина» столкнулись головами, Леон получил сотрясение и уехал с поля на электромобиле. Травма может быть очень серьезной.

«Рубину» стало еще тяжелее противостоять «Зениту», поскольку накануне матча у хозяев выбыли из-за травм и дисквалификаций несколько игроков. На выручку им приходил вратарь Юрий Дюпин. Он отразил опаснейшие удары Вячеслава Караваева и того же Азмуна.

В концовке тайма хозяевам повезло. Их форвард Джордже Деспотович сделал прострел в штрафную «Зенита», мяч попал в руку Далера Кузяева, отскочив от бедра. Судья Сергей Карасев получил сигнал от видеоассистентов: нужно смотреть повтор. Карасев изучал монитор несколько минут, сомневался, но в итоге указал на 11-метровую отметку. Тот же Деспотович переиграл голкипера «Зенита» Андрея Лунева.

Все возражения игроков «Зенита», пытавшихся объяснить Карасеву, что такие пенальти не ставят, тот не принял. Не понял, на каком основании был назначен 11-метровый, и главный тренер гостей Сергей Семак. Все-таки мяч попал в руку Кузяева в результате рикошета — это вроде бы аргумент против пенальти. Хотя сейчас правила на этот счет такие запутанные, что никто в них не разбирается, даже арбитры.

Весь второй тайм «Зенит» вел осаду ворот казанской команды, пытаясь сравнять счет. Это удалось сделать на 75-й минуте. Ярослав Ракицкий навесил со «стандарта» в штрафную, и Сердар Азмун головой переправил его в цель. Гости усилили натиск. Били-били, но не забили. Мяч отбивали то вратарь, то защитники «Рубина».

Концовка получилась «валидольной». Сначала защитники «Рубина» вынесли мяч, его подхватил полузащитник Денис Макаров, обыграл двух защитников «Зенита» и поразил дальний угол. Казалось, это все. Но на последних секундах в штрафной хозяев снесли вышедшего на замену Алексея Сутормина. Карасев, посмотрев монитор, назначил пенальти. К мячу подошел Артем Дзюба, ударил в правый угол, однако вратарь «Рубина» Дюпин забрал мяч.

Так казанский клуб второй раз в сезоне обыграл «Зенит» — в Петербурге была победа с таким же счетом. Команда Сергея Семака не может выиграть второй матч подряд: до это была ничья с «Ростовом» (2:2). А еще проиграли на Кубок тульскому «Арсеналу» (1:2). В турнирной таблице РПЛ «Зенит» остался лидером, но теперь ЦСКА отстает от него на два очка, «Спартак» — на четыре. Следующий матч у петербуржцев против «Ахмата» 13 марта на «Газпром Арене».

Кирилл Легков