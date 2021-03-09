Больным гепатитом C прописали самолечение

Пациенты с гепатитом C из Подмосковья перестали получать бесплатные препараты — прямо посреди курса лечения. В клинике ГК «Объединенные медицинские системы» объяснили ситуацию отсутствием финансирования из подмосковного фонда ОМС и предложили пациентам купить дорогостоящие лекарства за свой счет. Эксперты объясняют перебои с финансированием недостатками работы системы ОМС.

В конце февраля на федеральную телефонную линию «Победим гепатит вместе» поступило более 70 обращений от жителей Московской области. Они проходили бесплатную терапию хронического вирусного гепатита C в рамках программы ОМС. Все они лечились препаратом прямого вирусного действия «Викейра Пак» (входит в перечень ЖНВЛП) в реутовской клинике ООО МАИР. Клиника входит в сеть ГК «Объединенные медицинские системы», одну из немногих частных компаний, которая оказывает помощь больным гепатитом C по ОМС. По словам пациентов, 24 февраля им объявили о завершении бесплатной программы с 1 марта. Врачи якобы заявили, что территориальный фонд ОМС Московской области семь месяцев не выделяет клинике деньги, и предложили купить препарат за свой счет. Стоимость месячного курса «Викейра Пак» варьируется от 84 тыс. руб. в клинике до 130 тыс. руб. в аптеках. Пациентам, которые купят препарат в клинике ГК «Объединенные медицинские системы», руководство обещает вернуть деньги, как только возобновится государственное финансирование.

Одна из пациенток рассказала “Ъ”, что на бесплатное лечение в ГК «Объединенные медицинские системы» ее направили специалисты Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского.

Женщина ждала год, чтобы попасть в программу, и до конца курса ей оставалось 12 дней. В итоге она купила лекарство самостоятельно, но не все смогли позволить себе дорогостоящее лечение.

Другой пациент ООО МАИР сообщил “Ъ”, что был вынужден отказаться от препарата, так как живет на пенсию по инвалидности в размере 11 тыс. руб.

Председатель правления общественной организации «Вместе против гепатита» Никита Коваленко рассказал “Ъ”, что приостановка терапии крайне нежелательна, так как может привести к формированию у вируса устойчивости к препарату. «Именно пациенты с резистентными штаммами вируса гепатита C сейчас являются главной проблемой для специалистов. Их лечение связано с использованием более дорогих и продолжительных схем, что в будущем станет проблемой для бюджета системы здравоохранения Московской области»,— написал господин Коваленко в обращении к подмосковному минздраву. Ответ он рассчитывает получить не раньше чем через 30 дней. Пациенты также направили жалобы в правительство Московской области, в администрацию президента РФ и в страховые компании.

В минздраве Подмосковья сообщили “Ъ”, что все пациенты области с подтвержденным гепатитом C и состоящие в едином региональном регистре «обеспечиваются лекарственными препаратами согласно тактике лечения, назначенной медицинским специалистом».

«Лекарственный препарат "Викейра Пак" не исключен из программы ОМС. В государственных медицинских организациях, подведомственных минздраву Московской области, а также в коммерческих клиниках, входящих в утвержденную схему по маршрутизации пациентов с хроническими гепатитами, пациенты обеспечиваются за счет средств территориального фонда ОМС области»,— написали в пресс-службе ведомства. Председатель совета директоров ГК «Объединенные медицинские системы», главный внештатный гепатолог минздрава области Павел Богомолов от комментариев отказался. На момент публикации “Ъ” не удалось получить комментарий территориального фонда ОМС Москвы.

Как пояснил “Ъ” источник в правительстве Москвы, проблемы с финансированием в рамках ОМС могут возникнуть у частной клиники в двух случаях.

«Частным клиникам согласовывают участие в территориальной программе ОМС на определенный объем лечения и, следовательно, финансирования за него. Но клиника может превысить его, если к ней придет больше пациентов, чем ожидалось, и, чтобы получить оплату дополнительных случаев лечения, организации зачастую приходится идти в суд»,— отмечает он.

Кроме того, у частных клиник могут возникнуть сложности в оплате счетов за лечение пациентов из других регионов. Адвокат, специализирующийся на медицинской тематике, руководитель страховой практики OneginGroup Алексей Николаев говорит, что с проблемой межтерриториальных платежей сталкиваются практически во всех субъектах России. Но самая большая задолженность сейчас отмечается между московским городским фондом ОМС и территориальным фондом ОМС Московской области. Среди причин, почему территориальный фонд ОМС не платит своевременно, он называет сложности в коммуникации между фондами. Господин Николаев утверждает, что территориальный фонд ОМС по месту оказания медицинской помощи получает деньги от территориального фонда ОМС по месту страхования граждан, но не спешит расставаться с ними, потому что это основной источник для урегулирования финансовых проблем в субъекте.

Председатель «Вместе против гепатита» Никита Коваленко настаивает, что «разборки» фонда ОМС с клиникой не должны отразиться на пациентах. По его словам, людям с гепатитом C в России и так сложно получить бесплатную помощь, поскольку они не входят в льготные категории (гепатит не является основанием для присвоения инвалидности), а лечение не требует госпитализации в больницу. При этом стоимость лекарств начинается от 350 тыс. руб. и достигает 500 тыс. руб. «Согласно регистру Роспотребнадзора, в России живет около 700 тыс. пациентов с гепатитом C. Минздрав в свое время говорил про 1,8 млн. Как показывает отчет ITPC (мониторинг закупок препаратов.— “Ъ”), в прошлом году было закуплено на всю страну чуть больше 15 тыс. курсов терапии,— говорит господин Коваленко.— Если такими темпами лечить даже тех пациентов, о которых мы знаем, мы вылечим их через сто с лишним лет».

Наталья Костарнова, Анастасия Мануйлова