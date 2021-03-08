Бывшая жена Безоса вышла замуж за школьного учителя

Бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт вышла замуж за школьного учителя Дэна Джеуэтта. Об этом госпожа Скотт объявила на своей странице на сайте благотворительного проекта The Giving Pledge.

Маккензи Скотт — одна из богатейших женщин в мире, журнал Forbes оценивает ее состояние в $53,5 млрд. Госпожа Скотт развелась с Джеффом Безосом в 2019 году после длившегося 25 лет брака. По условиям соглашения о разводе госпожа Скотт получила 4% акций Amazon.

Вскоре после развода она присоединилась к проекту The Giving Pledge — он был запущен в 2010 году Биллом и Мелиндой Гейтс, а также Уорреном Баффеттом. В соответствии с правилами проекта участвующие в нем миллиардеры обещают пожертвовать не менее 50% своего состояния на благотворительность. Ранее сообщалось, что с момента развода госпожа Скотт пожертвовала различным благотворительным организациям $4 млрд.

Господин Джеуэтт, как пишет The Wall Street Journal, работает учителем в частной школе Lakeside School в Сиэтле. «Мне странно писать письмо о том, что я пожертвую большую часть своего состояния в течение своей жизни, потому что я никогда не стремился достичь такого богатства, которое нужно для того, чтобы такое заявление имело значение,— пишет господин Джеуэтт на совместной с госпожой Скотт странице в The Giving Pledge.— А теперь по счастливой случайности я женат на одном из самых щедрых и добрых людей, которых я знаю, и присоединяюсь к ней в обещании передать огромное состояние на служение другим».

Яна Рождественская