Baikal лишают озера

У производителя питьевой воды Baikalsea Company бывших топ-менеджеров «Реновы» возник конфликт с экологами. Фонд «БайкалЭкоДействие», созданный при поддержке депутата Госдумы Николая Будуева, в суде потребовал признать незаконной станцию, через которую компания добывает воду из озера. Суды «строго подходят к таким вопросам», но фонду для продвижения своих интересов может потребоваться обратиться в прокуратуру, считают юристы.

Социально-экологический фонд «БайкалЭкоДействие» обратился в арбитражный суд Иркутской области с иском против Baikalsea Company о признании самовольной постройкой трубопровода и насосной станции, через которую компания получает воду из озера Байкал. Информация об этом есть в картотеке дел. Заседание назначено на 9 апреля.

Baikalsea Company выпускает воду Baikal Pearl, Baikal Reserve и Baikal 430m. Компания принадлежит ООО «Байкал Холдинг», 53,28% которой у ООО «Реам Менеджмент» Михаила Сиволдаева — бывшего заместителя председателя правления «Реновы» Виктора Вексельберга. Остальным владеет АО «Байкальская Глубинная» Максима Сурнина, который также работал в структурах «Реновы». «БайкалЭкоДействие» занимается вопросами экологии в регионе. В частности, совместно с Всемирным фондом дикой природы (WWF России) работает над проектом «Общественный мониторинг качества воздуха» в Улан-Удэ. «БайкалЭкоДействие» создан при поддержке депутата Госдумы, члена фракции «Единая Россия» Николая Будуева, следует из данных фонда.

Директор «БайкалЭкоДействия» Светлана Иванова говорит, что на основании обращений жителей фонд провел анализ правомерности деятельности Baikalsea Company на особо охраняемой территории — в центральной экологической зоне, в пределах 30 м от Байкала. По ее словам, обнаружилось отсутствие разрешения на строительство, а также наложение зоны охраны от объекта практически на всю акваторию озера. В таком виде границы не могли быть установлены, уверена Светлана Иванова.

В Baikalsea Company лишь заявили, что «вопросы экологии на Байкале — самый важный аспект любой деятельности». В компании уверены, что в суде будут детально разобраны все необходимые документы и иные обстоятельства и «вынесено решение, направленное на защиту озера».

Партнер Reznichenko Law Offices Андрей Резниченко говорит, что для победы в суде «БайкалЭкоДействию» необходимо доказать наличие нарушений градостроительных и строительных норм, отсутствие необходимых согласований и разрешений. По его словам, суды строго подходят к соблюдению норм при разрешении вопроса о возможности сохранения самовольных построек, а ответчикам всегда приходится очень тяжело, тем более в случае социальной значимости вопроса. Как отмечает юрист, суду проще вынести решение о сносе, чем взять на себя ответственность за функционирование объекта и возможные последствия.

Но юрист «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле отмечает, что заявление о признании объекта самовольной постройкой обычно подает собственник участка, на котором расположен объект, либо владелец смежного участка, если объект препятствует осуществлению его прав. Кроме того, добавляет он, с подобным иском в защиту публичных интересов может обратиться прокурор. Господин Шицле полагает, что в удовлетворении текущего иска фонду вероятнее всего будет отказано, однако он может попробовать добиться сноса объектов через обращение в Росприроднадзор, органы региональной власти и прокуратуру.

Спорные насосная станция и трубопровод упоминаются в заключении Минсельхоза на регистрацию права на наименование места происхождения товара (НМПТ) «Вода природная питьевая "Байкал" глубинная», которым Baikalsea Company владеет с конца 2019 года. По словам господина Резниченко, снос объектов может привести к отмене НМПТ. В Baikalsea Company рисков для бизнеса в связи с иском не видят.

Алексей Полухин