Tesla построит большую батарею для энергосистемы Техаса

Компания Илона Маска Tesla построит большую батарею, которая будет подключена к техасской электросети, сообщает Bloomberg. Проект хранения энергии мощностью более 100 мегаватт в Англтоне осуществляет Gambit Energy Storage, подразделение Tesla. Батарея должна будет питать около 20 тыс. домов в пик лета.

Напомним, в середине февраля непогода временно вывела из строя около половины электрогенераторов штата. Температура воздуха опустилась с –2 до –22 °С. А обрушившиеся на штат снегопады и снежные бури оставили без электричества и тепла 4 млн жилых домов и зданий и привели к перебоям с водоснабжением и продовольствием.

Энергетические компании Техаса оказались на грани дефолта из-за экстренных закуок энергии у других поставщиков на фоне десятикратного роста цен. Несколько поставщиков уже сообщили о невозможности выполнить платежи.