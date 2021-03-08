На Кубани уровень безработицы в январе 2021 года снизился до 5,6%

Уровень безработицы в Краснодарском крае по итогам января 2021 года составил 5,7%. Это на 0,1 п.п. меньше, чем месяцем ранее, следует из данных Росстата.

По данным ведомства, на 1 февраля 2021 численность рабочей силы в регионе составляла 2,814 млн человек (-12 тыс. человек к декабрю 2020 года). Среди них численность занятого населения составила 2,655 млн человек (-10,6 тыс. человек). Количество безработных составляло 158,8 тыс. человек (-1,4 тыс.).

По уровню безработицы Кубань занимает четвертое место в ЮФО. Наиболее высокая доля безработных фиксируется в Калмыкии (9,1%), Астраханской области (8,5%) и Адыгее (8,3%).

В целом уровень безработицы в России в январе 2021 года составил 5,9% – на 0,2 п.п. меньше, чем месяцем ранее. Всего в стране насчитывается 4,58 млн безработных.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в феврале 2021 года стало известно, что дминистрация Краснодарского края выделит из бюджета 103,9 млн руб. на программу по восстановлению численности занятого населения. Главная цель программы — восстановление к концу 2021 года численности работающего населения до уровня 2019 года.

Алексей Белянин