На Кубани дополнительно выделят 104 млн рублей на борьбу с безработицей

Администрация Краснодарского края выделит из бюджета 103,9 млн руб. на программу по восстановлению численности занятого населения. Соответствующий документ подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Согласно распоряжению губернатора, главная цель программы — восстановление к концу 2021 года численности работающего населения до уровня 2019 года. В частности, 53,6 млн руб. пойдет на профессиональное обучение и переобучение безработных, в т.ч. в другой местности. В течение года таким образом профессию должны получить 4,7 тыс. граждан. Таким образом, на одного безработного в среднем уйдет 11,3 тыс. руб.

Еще 45 млн руб. пойдет на содействие самозанятости безработных граждан и выдачу единовременной финансовой помощи тем, кто зарегистрируется в соответствующем статусе и откроет предпринимательскую деятельность. Такую помощь окажут 154 безработным (в среднем по 29,2 тыс. руб. на человека).

Кроме того, 2,4 млн руб. пойдет на организацию временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Еще 2,9 млн руб. направят на организацию ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.

В документе также говорится, что в 2020 году из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, в два раза уменьшилось количество заявленных вакансий. Это привело к снижению в апреле - июне 2020 года численности трудоустроенных граждан и росту безработицы – как и в целом по России, так и в Краснодарском крае.

На Кубани на ситуацию с безработицей в первую очередь повлиял выход на рынок труда длительно (более года) не работающих граждан или впервые ищущих работу. Доля последних превысила 50 % от общей численности безработных, уточняется в аналитической записке.

Среди видов экономической деятельности наибольший прирост безработных граждан по последнему месту работы наблюдался в сфере предоставления прочих видов услуг, торговле, профессиональной, научной и технической деятельности, в административной деятельности и сопутствующих дополнительных услугах, а также в строительстве.

Восстановить численность занятого населения планируется за счет привлечения граждан в активно развивающие отрасли экономики – строительство, сельское хозяйство и перерабатывающие производства, санаторно-курортный комплекс, организации торговли.

Программа, реализуемая администрацией региона, должна затронуть 221 тыс. участников, а численность граждан, получивших работу, по окончанию мероприятий, должна составить 53,7 тыс. человек. Таким образом к IV кварталу 2021 году численность занятых граждан должна составить 2,67 млн человек, безработных – 135,7 тыс. человек.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, уровень безработицы в Краснодарском крае в январе-ноябре 2020 года составил 5,7%. Это на 0,1 п.п. меньше, чем месяцем ранее. На 1 декабря в численность рабочей силы в регионе составляла 2,79 млн человек, количество безработных – 159,9 тыс. человек. По уровню безработицы Кубань занимает третье место в Южном федеральном округе.

Алексей Белянин