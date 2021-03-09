«Зенит» уложили финтами

В понедельник завершился 21-й тур чемпионата России по футболу. «Зенит» потерпел поражение от «Рубина» — 1:2, которое снова обострило интригу в борьбе за чемпионство. Теперь петербуржцы лишь на два очка опережают ЦСКА и на четыре — «Спартак».

На финише 21-го тура, который не отличался ничем особенным, за исключением слишком уж крупной победы «Спартака» над «Краснодаром» с теннисным счетом 6:1, можно было ждать сенсаций. «Арсенал» с 2018 года три раза подряд обыгрывал «Локомотив» в Туле, а сейчас и вовсе остро нуждался в хорошей победе над серьезным соперником, чтобы не только уйти с предпоследнего места в премьер-лиге, куда он опустился по ходу тура, но и в принципе переломить опасную тенденцию, угрожающую вылетом в первый дивизион. «Рубин» вообще уже преподнес сюрприз «Зениту», одолев его на выезде в первом круге — 2:1. Не будем забывать, что казанцы еще дважды разобрались с занимающим вторую позицию ЦСКА, а в предыдущем туре в гостях отняли три очка у замыкающего тройку «Спартака».

Правда, в матче с красно-белыми «Рубин» понес существенные потери. Дисквалифицирующие карточки получили Оливер Абильдгор, Олег Шатов и Сильвие Бегич. Главный тренер клуба Леонид Слуцкий отметил, что из-за травм и дисквалификаций кадровые проблемы приобрели просто массовый характер. Но важно, что казанцы все-таки могли рассчитывать на лидеров своей атаки Хвичу Кварацхелию и Джордже Деспотовича, а также столпов обороны Филипа Уремовича и Карла Старфельта. Да и «Зенит» неубедительно начал вторую часть сезона, проиграв в Кубке России «Арсеналу» и упустив победу над «Ростовом» в чемпионате.

Тем временем в Туле обошлось без сенсаций. «Арсенал» долго на равных противостоял «Локомотиву», но замены железнодорожников резко повернули течение этого матча. Ключевым стал выход на поле восстановившегося после повреждения Федора Смолова. Нападающий первым же ударом с угла штрафной площади закрутил мяч в дальний угол, а через четыре минуты при розыгрыше углового он ассистировал Мурило. Отметился результативной передачей и Дмитрий Баринов, только набирающий кондиции после тяжелой травмы, который тонко сыграл на Рифата Жемалетдинова. 3:0 — и «Локомотив» даже без своего наставника Марко Николича, отбывавшего дисквалификацию, и капитана Ведрана Чорлуки, отсутствовавшего по состоянию здоровья, добился успеха и еще ближе подтянулся к лидерам. До «Спартака» всего четыре очка.

А вот в Казани произошло маленькое футбольное чудо. «Рубин» и в ослабленном составе оказался весьма дееспособным. У хозяев сразу взял игру на себя, безусловно, лучший дриблер премьер-лиги Кварацхелия. Но «Зенит» атаковал гораздо острее. Сердар Азмун попал в штангу после паса Вячеслава Караваева, а чуть позже правый защитник петербуржцев сам мог открыть счет, когда расстреливал голкипера Юрия Дюпина наверняка и тот, как казалось тогда, совершил сейв тура. В том эпизоде казанцев постигла еще одна неприятность: Уремович столкнулся с Леоном Мусаевым и до крови разбил лицо одноклубнику. Так они понесли очередную потерю.

Вскоре снова угодил в штангу Азмун, головой замыкавший подачу Вендела. У «Рубина» по-прежнему вспышками сверкал Кварацхелия, а однажды петербуржцы забыли на его левом фланге про Илью Самошникова и едва не поплатились за это. Хозяева провели еще одну тревожную для «Зенита» контратаку, когда Дарко Йевтич неправильным решением свел ее на нет. Но им все же улыбнулась фортуна. Далер Кузяев явно неумышленно коснулся мяча рукой, и арбитр Сергей Карасев после длительного разбора этой неоднозначной ситуации с коллегами из VAR назначил пенальти. Деспотович с «точки» не промахнулся.

Гости были крайне недовольны судейским вердиктом и бросились на штурм казанских ворот. Они буквально посеяли панику в рядах «Рубина», но Азмун продолжал транжирить моменты, и в первом тайме подопечные Слуцкого не пропустили. Во втором тоже игру вел «Зенит». Однако хозяева в перерыве передохнули, перестроились и уже практически не предоставляли сопернику возможностей забить. К тому же на вязком раскисшем поле очень трудно было творить. Петербуржцам помог «стандарт», который классно исполнил Ярослав Ракицкий, а завершил Азмун.

Гол добавил «Зениту» энергии, и он вновь максимально усилил давление впереди. «Рубин» пытался огрызаться, но на фоне усталости его контратакующий потенциал вроде бы уже окончательно иссяк, и тут в компенсированное время шедевр мирового уровня выдал Денис Макаров. Он дотащил мяч с центра поля до чужой штрафной, там финтами и ложными замахами «раздел» Деяна Ловрена и из-под Дугласа Сантоса ювелирно пробил в угол. Для фантастической развязки матча и этого было более чем достаточно. Но в самой концовке «Зенит» успел заработать пенальти, и Дюпин намертво накрыл мяч после удара Артема Дзюбы. Вот это точно был сейв тура.

Александр Ильин