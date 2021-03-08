Космический отель выведут на орбиту

Первый в мире космический отель обещали построить через шесть лет. Займется созданием гостиницы компания Orbital Assembly Corporation. Отель станет часть будущей орбитальной станции под названием Voyager. Разработчики обещают, что в номерах можно будет отдохнуть по системе all inclusive, и не скрывают, что их проект вдохновлен классикой кинематографа. Тему продолжит Юлия Жданова.

Орбитальный отель, судя по заявлениям авторов проекта, будет работать как турецкий пятизвездочный, разве что туристы не увидят там бассейнов и пляжей. Изнутри его почти не отличить от гостиницы класса люкс. О том, что это все-таки космический отель, напоминает прежде всего внешний вид. Он будто сошел с экранов, делятся пользователи в сети. Ведь конструкция в форме колеса очень напоминает лунную станцию из «Космической одиссеи» Стэнли Кубрика. В Orbital Assembly Corporation не скрывают, что черпали вдохновение в том числе в фильме 1968 года.

Кто будет встречать прибывших в отель путешественников — робот или человек на ресепшене — пока не понятно. Зато известно, что в распоряжении постояльцев будут кинотеатры, спа-центры, рестораны с сублимированной едой и бары, в которых можно выпить коктейль. Ожидается и другая развлекательная программа, например, концерты. Как будут выглядеть такие площадки, не сообщается. Не исключено, что и в этом случае разработчики найдут вдохновение в других фильмах, к примеру, в «Пятом элементе».

Но тысячи постояльцев, как в фильме Люка Бессона, первый космический отель принять не сможет — капсулы рассчитаны максимум на 400 человек. Серьезной подготовки перед полетом для туристов не потребуются, считают разработчики, ведь в номерах будет действовать искусственная гравитация. Orbital Assembly Corporation намеревается начать строительство гостиницы в 2026 году и примерно через год открыть отель для первых клиентов.

Это не первый проект космических станций даже для самой Orbital Assembly. Но пока главным барьером для их появления остаются проблемы с логистикой, отмечает эксперт в области космонавтики Игорь Лисов: «На МКС в экипаже шесть человек, в год летают где-то шесть-семь транспортных кораблей. На станцию на 400 человек сколько кораблей в год нужно гонять? 400? Что касается орбитального космического туризма, поначалу называли сумму 200 млн, под конец где-то 50-60 млн, хотя официально эти цифры никогда не публиковались».

Еще одна проблема — поиск потенциальных клиентов. Привлечь в гостиницу достаточное количество миллионеров, чтобы они обеспечили хотя бы окупаемость проекта, будет непросто, считает заведующий лабораторией социальной психологии Института медико-биологических проблем, участник проекта «Марс-500» Вадим Гущин: «Этот проект коммерчески целесообразен по крайней мере на начальном этапе. Но на первом этапе, как и в случае со всеми роскошными отелями в экзотических местах, это будет пользоваться спросом.

Микрогравитации нет, поэтому ничего специфического, кроме видов, у вас не будет. Это очень скоро станет надоедать людям.

Посмотрели мы Землю, пофотографировали, день-два, дальше что? Заниматься придется ровно тем же, чем бы вы занимались на Земле. Возможно, для кого-то, для особенно подготовленных, будут выходы в открытый космос устраивать, но точно не для всех».

Впрочем, Orbital Assembly Corporation, кажется, это предусмотрели и намереваются в будущем продать некоторые модули в отеле правительствам стран, исследовательским центрам и любому, кто сможет себе это позволить.