Axiom Space проведет космический тур

Инвесторы из США и Канады и бизнесмен из Израиля отправятся в космос. Компания Axiom Space огласила состав первого полностью туристического экипажа, который полетит на МКС в следующем году. Доставят их туда на корабле Crew Dragon Илона Маска. Что известно о космическом туре и кто еще готовится отправить туристов на орбиту в ближайшее время? Расскажет Юлия Жданова.

Изначально, согласно информации СМИ, воспользоваться услугами Axiom Space планировали актер Том Круз и режиссер Даг Лайман. Они должны были полететь на МКС не просто отдыхать, а работать. Ранее Deadline и Variety писали, что на орбите гости из Голливуда планировали снять первый в истории фильм на борту космической станции, хотя официальных подтверждений этому не было. На днях все сомнения развеяла компания Axiom Space. Она огласила список туристов, которых отправит на корабле Crew Dragon. Среди них инвесторы Ларри Коннор и Марк Пати, а также бизнесмен Эйтан Стиббе.

Предполагается, что они пробудут в американском сегменте МКС восемь дней и за это время займутся несколькими благотворительными и исследовательскими проектами, а также проведут онлайн-лекции. Правда, в чем конкретно они будут заключаться, Axiom Space не сообщает. Исследования на орбите очень трудоемки, отмечает космонавт Павел Виноградов, а значит, отпуском полет на орбиту для туристов точно не станет: «Вопросы, связанные с какими-то утечками, протечками, несанкционированным выходом биологического материала — если на Земле с этим можно бороться, в космосе это все на порядок сложнее. Что касается биотехнологии, она действительно сейчас очень сильно развивается, и в космосе в невесомости выращивают биокультуры, которые невозможно вырастить на Земле. Это сложнее, безусловно, получаем уникальные структуры, на их основе можно делать лекарства».

Сопровождать новичков на орбите и руководить миссией будет бывший астронавт NASA и вице-президент Axiom Space Майкл Лопес-Алегриа. Туристы космическую станцию посещали и раньше, но на российских «Союзах». NASA ранее запрещало полеты непрофессиональным астронавтам с территории США, но в 2019 году изменило свою позицию, отметив, что такие миссии позволят им заработать. Космическое агентство получит от сборов с пассажиров $840 тыс., пишет The Washington Post. О стоимости полетов на орбиту известно немного. Например, второй космический турист в мире, бизнесмен из ЮАР Марк Шаттлворт, на полет к МКС в 2002 году на «Союзе» потратил $20 млн.

По данным The Washington Post, каждый из членов новой миссии заплатит по $55 млн за полет. Но, учитывая много разовость корабля Crew Dragon, следующий старт обойдется уже дешевле, отмечает специалист в области авиационной и космической техники Вадим Лукашевич: «SpaceX делает очень правильно — по контрактам NASA создает корабли и возит американских астронавтов на МКС. При этом эти корабли должны быть новыми, согласно контракту. Но у Маска они многоразовые, в следующий раз NASA этот корабль уже не берет. Поэтому фактически Маск начинает возить туристов на кораблях, которые, в общем, NASA уже не нужны, но они еще вполне нормальные. Стоимость корабля для полета туристов второй и третий раз существенно ниже, чем для первого».

«Роскосмос» ранее анонсировал запуск своего корабля с двумя туристами. Госкорпорация обещала объявить имена космических путешественников в начале этого года, но пока точную информацию не озвучила. Стоимость полета на «Союзе» для туристов, как ожидается, составит более $30 млн, об этом сообщали разработчики корабля из корпорации РКК «Энергия». Существенный минус российской программы для туристов в том, что она мешает проведению более важных миссий, отмечает независимый эксперт в области космонавтики Игорь Лисов:

«Американская программа понятна и прозрачна: есть поставщик услуг, он продает услуги по доставке на станцию для американского космического агентства, а также для любого, кто готов платить.

Основной программе не мешает? Не мешает. Это, правда, стоит $200 млрд, зачем $55 млн с носа, не очень понятно, но это уже другой вопрос. У нас ситуация другая — у нас корабли делаются за счет госбюджета. И любой турист, который летит на “Союзе” на станцию, отнимает место у конкретного российского профессионального космонавта».

Ранее туристов на орбиту на российских кораблях отправляла только американская компания Space Adventures. Сейчас в гонку вступила Axiom Space с многоразовыми кораблями Crew Dragon, что дает ей преимущество, ведь вместимость кораблей Маска больше — четыре человека против трех у «Союза».