В челябинском карьере произошла массовая гибель фауны

В Студенческом карьере Челябинска произошел замор рыбы, предположительно, из-за недостатка кислорода, сообщает министерство экологии региона. В ближайшее время ведомство совместно с волонтерами проведут работы по аэрации водоема.

«Такое явление происходит постоянно, ближе к весне, когда рыбе под толстым слоем льда не хватает кислорода. Поэтому необходимо принимать меры, в частности, проводить аэрацию и насыщать воду кислородом. Это позволит снизить риск дальнейшего замора рыбы», – отмечает замминистра экологии Челябинском области Виталий Безруков.

Точная причина происшествия будет выявлена после получения всех результатов. Материалы по делу будут направлены в Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.