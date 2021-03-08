Гендиректор Pfizer сообщил о необходимости увеличивать производство вакцин

Нельзя допускать ситуацию, при которой цена вакцины от коронавируса была барьером для ее распространения, заявил генеральный директор Pfizer Альберт Бурла. Отвечая на вопрос о том, насколько этично прививать людей по второму кругу, пока другие ждут первой прививки, он отметил, что эта проблема должна решаться увеличением производства.

«Мы, как компания в индустрии здравоохранения, должны обеспечить справедливое распределение вакцин от коронавируса. Лучший способ обеспечить его — не выбирать, кто что получит, а увеличить производство, чтобы все могли получить вакцину»,— сказал господин Бурла в интервью HBO (отрывок опубликован в Twitter-аккаунте Axios). По его словам, ситуация, при которой цена вакцины будет препятствием для вакцинации, была бы «ужасной для общества», и ее нельзя допускать.

В декабре господин Бурла говорил CNBC, что Pfizer не отдает приоритет в поставках вакцин в зависимости от цены, по которой они были куплены. По его словам, у компании есть несколько уровней цен: для развитых стран, таких как США, Япония и страны Европы, для стран со среднем уровнем дохода и для бедных стран. «В странах с низким уровнем доходов, таких как некоторые страны Африки, мы предлагаем их не ради прибыли»,— говорил он.

В США одобрены три вакцины от коронавируса: двухкомпонентные вакцины Pfizer и Moderna и однокомпонентная Johnson & Johnson. Управление по контролю качества продуктов и лекарственных препаратов (FDA) США отвергло предложения ученых и конгрессменов использовать только один компонент двухкомпонентных вакцин ради ускорения вакцинации.