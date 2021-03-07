Регулятор США заявил о необходимости прививать обеими компонентами вакцин от COVID-19

Вакцины от коронавируса, использование который предусматривает введение двух компонентов, не должны использоваться для вакцинации только одним компонентом, сказал директор центра биологической оценки и исследования Управление по контролю качества продуктов и лекарственных препаратов (FDA) США Питер Маркс.

«Необходимо, чтобы эти (двухкомпонентные. — “Ъ”) вакцины использовались образом, предписанным FDA, чтобы предотвратить COVID-19, а также связанные с ним госпитализации и смерти»,— сказал господин Маркс газете The Wall Street Journal. Так он отреагировал на предложения ученых и конгрессменов использовать только один компонент, чтобы ускорить вакцинацию в стране.

До конца февраля в США были одобрены две двухкомпонентные вакцины от COVID-19, разработанные Moderna и Pfizer/BioNTech. Позднее FDA одобрила вакцину Johnson & Johnson, не имеющую второго компонента.

Российская вакцина «Спутник V» — двухкомпонетная, однако с февраля в Москве проводятся клинические испытания его первого компонента как отдельной «лайт-вакцины». 5 марта глава Минздрава РФ Михаил Мурашко объявил, что данные второй фазы испытаний вакцины «Спутник Лайт» отправлены на экспертную оценку. Планируется, что «Спутник Лайт» будет производиться только для экспорта.

О вакцине — в материале “Ъ FM” «"Спутник V" обрастает версиями».