Жоан Лапорта победил на выборах президента «Барселоны»

Бывший президент футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта вновь избран на должность, передает Reuters результаты подсчета более 99% голосов среди членов клуба. Господин Лапорта набрал 57,6% голосов, его оппоненты Виктор Фонт и Антони Фрейша — 31,8% и 9,1% соответственно. В голосовании участвовало 51,7 тыс. членов клуба из 109,5 тыс. имеющих право голоса.

Жоан Лапорта был президентом «Барселоны» с 2003 по 2010 год. Перед голосованием он обещал убедить Лионеля Месси остаться в клубе. Месси проголосовал за господина Лапорту.

Пост президента «Барселоны» оставался вакантным с октября 2020 года, после ухода Жозепа Марии Бартомеу в отставку. Господин Бартомеу ушел после обвинений в том, что что нанятая им аналитическая компания занималась дискредитацией футболистов и конкурентом топ-менеджера. 1 марта господин Бартомеу был задержан по делу, связанному с «ненадлежащим администрированием и коррупцией в бизнесе». На следующий день его временно отпустили на свободу.

Подробнее о задержании — в материале “Ъ” «"Барсагейт" довели до ареста».