Бывшего президента «Барселоны» Бартомеу временно отпустили на свободу

Суд временно освободил бывшего президента испанского футбольного клуба «Барселона» Жозепа Марию Бартомеу и его советника Жуаме Масферрера, сообщает газета Marca. В понедельник, 1 марта, их задержали по делу о коррупции.

Высший суд Каталонии сообщил, что бывший президент «Барселоны» и его советник стали подозреваемыми в рамках дела, открытого в 2020 году, «связанного с ненадлежащим администрированием и коррупцией в бизнесе». Оба они воспользовались правом не давать показаний. Суд решил пока отпустить их на свободу.

Жозепа Марию Бартомеу и еще нескольких человек задержали накануне. Как пишут СМИ, это связано со скандалом о найме организации, которая распространяла в соцсетях лживую информацию с целью очернить потенциальных конкурентов Бартомеу в борьбе за должность президента «Барселоны», а также некоторых игроков.

В октябре 2020 года Жозеп Мария Бартомеу покинул пост президента «Барселоны», который он занимал с 2014 года. Это произошло на фоне кризиса в клубе, включавшего спортивные, управленческие и финансовый проблемы.

Подробнее о задержании бывшего президента «Барселоны» — в материале “Ъ” «"Барсагейт" довели до ареста».