«Барсагейт» довели до ареста

В довольно глубоком кризисе, который переживает «Барселона», появился еще один заметный эпизод. Испанская полиция задержала ушедшего минувшей осенью в отставку президента клуба Жозепа Марию Бартомеу и еще ряд его бывших руководителей. Аресты связывают в первую очередь с громким прошлогодним скандалом. Господина Бартомеу обвиняли в том, что нанятая им аналитическая компания I3 Ventures, формально призванная мониторить освещение деятельности «Барселоны» в соцсетях, в реальности занималась созданием фейковых аккаунтов и распространением в них лживой информации с целью очернить потенциальных конкурентов клубного президента в борьбе за ключевую должность и даже некоторых футболистов.

О полицейской операции, в ходе которой полиция провела обыски и выемку документов в офисе «Барселоны», сообщили все испанские медиаресурсы. По их данным, основной ее мишенью стал Жозеп Мария Бартомеу. Один из самых влиятельных футбольных функционеров, возглавлявший «Барселону» в течение шести лет, покинул пост ее президента в октябре прошлого года. Помимо господина Бартомеу задержанию подверглись еще некоторые бывшие клубные топ-менеджеры.

Источники уверены, что речь идет, например, о бывшем генеральном директоре каталонцев Оскаре Грау, а также главе юридического отдела Романе Гомесе Понти.

Отставка Жозепа Марии Бартомеу произошла на фоне глубочайшего по меркам «Барселоны» кризиса, который она переживает до сих пор. У него несколько составляющих. Гораздо лучшего в последние два сезона оставляют желать как спортивные, так и финансовые показатели команды, которая терпит болезненные неудачи в разных турнирах и накопила колоссальные долги, по некоторым данным, составляющие уже около €900 млн и эквивалентные ее доходам. Но существует и ничуть не менее острая имиджевая составляющая.

На протяжении уже целого года «Барселону» постоянно сотрясают разного рода скандалы. Испанские источники не сомневаются, что арест Жозепа Марии Бартомеу связан с первым по-настоящему громким среди них. Год назад радиостанция Cadena Ser провела расследование деятельности клуба. В материале по его итогам рассказывалось, как нанятая господином Бартомеу малоизвестная на рынке аналитическая компания I3 Ventures, призванная мониторить освещение деятельности клуба в социальных сетях, в реальности занималась созданием фейковых аккаунтов и распространением в них лживой информации с целью очернить потенциальных конкурентов Бартомеу в борьбе за должность президента «Барселоны» и даже некоторых футболистов. Атакам якобы подверглись звезды «Барселоны» Лионель Месси и Жерар Пике, экс-капитан Хави, экс-тренер Пеп Гвардиола, продекларировавшие намерение бороться за президентское кресло Виктор Фонт и Агусти Бенедито. Сама «Барселона» это отрицала. Однако ее лидер Лионель Месси, комментируя происходящее, жаловался на плохую атмосферу и проблемы, «возникающие одна за другой», а перед очередным сезоном устроил демарш, чуть не покинув команду прежде всего именно из-за проблем с ее управлением.

При этом в расследовании указывалось на колоссальную стоимость шести контрактов «Барселоны» с I3 Ventures. Стоимость каждого чуть-чуть не дотягивала до €200 тыс.

Достижение этой отметки потребовало бы передачи договоров на рассмотрение специальной комиссии, помешав Жозепу Марии Бартомеу фактически единолично продавить их подписание.

Скандал (в Испании его называли «Барсагейт») привел к разрыву сотрудничества «Барселоны» с I3 Ventures и аудиту сделок с компанией. Его провел PwC. Он признал, что цена соглашений была выше рыночной, однако все же не нашел очевидных нарушений в действиях руководства клуба. Между тем группа членов совета директоров «Барселоны», оппонировавших Жозепу Марии Бартомеу, обратилась с требованием разобраться в ситуации и в правоохранительные органы. Те, в свою очередь, задержали господина Бартомеу за неделю до новых президентских выборов. Они должны состояться 7 марта, а кандидатами на право занять вакантный пост (статус исполняющего обязанности президента с осени принадлежит Карлосу Тускетсу) являются Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Антони Фрейша.

Алексей Доспехов