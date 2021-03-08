Французский миллиардер Оливье Дассо погиб в авиакатастрофе

Во Франции погиб депутат и миллиардер Оливье Дассо, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон. Господин Дассо погиб при крушении вертолета, сообщают AFP со ссылкой на источники в парламенте и следствии и Reuters со ссылкой на источники в полиции.

«Оливье Дассо любил Францию. Рулевой индустрии, законотворец, выборный чиновник, офицер запаса — он никогда за свою жизнь не переставал служить нашей стране и ценить ее богатства. Его внезапная смерть — большая утрата»,— написал господин Макрон в Twitter.

Авиакатастрофа, в которой погиб господин Дассо, случилась в Нормандии, сообщает источник Reuters. Пилот частного вертолета, в котором был миллиардер, также погиб.

Оливье Дассо — внук основателя авиационной компании Dassault Aviation Марселя Дассо. Семья Дассо контролирует группу компаний Dassault Group и газету Le Figaro. Forbes оценивает состояние Ольвье Дассо в $7,3 млрд (361-е место в рейтинге Forbes Real-Time).