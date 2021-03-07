Саудовская Аравия сообщила о нападении на объекты Saudi Aramco

Нефтехранилище у порта Рас-Туннура в Саудовской Аравии, принадлежащее компании Saudi Aramco, было атакована дроном, летящим со стороны Персидского залива, передает Reuters заявление представителя Минэнерго страны государственному агентству SPA. Он отметил, что в ходе атаки никто не пострадал, а имущество повреждено не было.

Представитель Минэнерго Саудовской Аравии также подтвердил нападение в районе города Дахран. По его словам, осколки баллистической ракеты упали неподалеку от районов, где живут сотрудники Saudi Aramco.

Ранее хуситы сообщили об обстреле объектов Saudi Aramco в Рас-Туннуре и Дахране, а также объектов военного назначение в Эл-Даммаме и Джизане.