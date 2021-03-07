ФК «Тамбов» уступил в два мяча столичному «Динамо» в 21-м туре РПЛ

ФК «Тамбов» продолжает закрепляться на последнем месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В матче 21-го тура 7 марта единственный представитель Черноземья в лиге уступил столичному «Динамо» - 0:2.

Гости оборонялись большую часть матча, один раз создали опасную атаку, а лишь за два пропущенных мяча во многом должны быть благодарны своему опытному голкиперу Сергею Рыжикову. Однако на 38-й минуте ему не удалось отразить точный удал динамовского полузащитника Вячеслава Грулева, который откликнулся на красивую передачу Арсена Захаряна. В самой концовке встречи хозяева заработали еще и одиннадцатиметровый удар, который уверенно реализовал атакующий хавбек Никола Моро.

После этой встречи «Динамо» с 36 очками вышло на промежуточное четвертое место, а «Тамбов» сохраняет в своем активе 13 баллов и уверенно замыкает таблицу РПЛ. В 22-м туре, 14 марта, находящемуся в финансовом кризисе «Тамбову» предстоит выезд в гости к «Краснодару».

О том, куда из ФК «Тамбов» собрался его спортивный директор Павел Худяков, читайте в материале «Ъ-Кубань».

Андрей Цветков