Тамбовские кадры сыграют за «Кубань»

С 16 мая к своим обязанностям приступает новый генеральный директор ПФК «Кубань» Павел Худяков, на данный момент он занимает в тамбовской футбольной команде, играющей в премьер-лиге, пост спортивного директора. Кроме того кубанский клуб усилен девятью новыми игроками, двое из них также представляли ФК «Тамбов». Павел Худяков отметил, что у кубанцев впереди серьезные перспективы выхода в премьер-лигу, а в Тамбовской области соответствующих возможностей для дальнейшего развития профессионального футбола нет.



3 марта представитель собственника ПФК «Кубань» - краснодарской компании «AVA Group» - Наталья Избицкая представила будущего генерального директора клуба Павла Худякова. До 15 мая он будет продолжать свою работу в ФК «Тамбов», где он занимает пост спортивного директора, лишь после этого переберется в Краснодар. Как отметил господин Худяков, он не может покинуть тамбовский клуб сейчас, не завершив начатое дело. «Сейчас ФК «Тамбов» переживает не лучшие времена, будет не правильно, если бы я перешел в другой клуб прямо сейчас. Проект я доведу до конца и сделаю все, чтобы ФК «Тамбов» сохранился», - отметил он. По его словам, тамбовскому клубу, играющему в премьер-лиге, удалось достичь высоких спортивных результатов, однако возможности региона ограничены.

«В Тамбове нет стадиона и надлежащей инфраструктуры, для того чтобы развивать футбол. Здесь, в Краснодаре, мне предложили возглавить очень серьезный амбициозный проект»,— сообщил Павел Худяков. По его словам, он не сомневается, что ПФК «Кубань» сможет играть уже в следующем по рангу футбольном турнире страны – ФНЛ, а задача максимум: за два-три года перейти в премьер-лигу.

«В Тамбове нет стадиона и надлежащей инфраструктуры, для того чтобы развивать футбол. Здесь, в Краснодаре, мне предложили возглавить очень серьезный амбициозный проект»,— сообщил Павел Худяков.

На пресс-конференции также были представлены девять новых игроков команды, двое из которых: Алексей Рыбин и Сослан Таказов также перешли в ПФК «Кубань» из «Тамбова». «Чемпионат ПФЛ заканчивается в середине июня. Думаю, команда «Кубани» выйдет в ФНЛ. Отрезок времени до старта нового сезона очень маленький, чтобы начать формировать команду летом. Сегодня мы собрали коллектив, который на 70-80% готов играть в ФНЛ», - рассказал господин Худяков.

Наталья Избицкая отметила, что сейчас основной собственник команды рассматривает возможность увеличения бюджета клуба. Каков он будет в следующем сезоне, она затруднилась ответить, пояснив, что сегодня он «большой, более 100 млн рублей».

Она также сообщила, что сейчас «AVA Group» разрабатывает концепцию создания на базе ПФК «Кубань» детской спортивной школы, что является требованием ПФЛ. «Кроме того в планах создание спонсорского фонда, в ближайшее время мы представим его концепцию», - рассказала госпожа Избицкая, уточнив, что на данный момент основные расходы несет «AVA Group».

По данным сайта «AVA Group», компания входит в ТОП-5 застройщиков Краснодара, ей построено 87 многоэтажных домов площадью 1,16 млрд кв. м.

На сегодняшний день ПФК «Кубань» выступает в группе №1 в ПФЛ. Сейчас клуб занимает второе место в турнирной таблице. Ранее он носил название «Урожай». Как писал “Ъ-Кубань”, в июле прошлого года Исполком РФС разрешил клубу сменить наименование на ООО «Профессиональный футбольный клуб “Кубань”». Решение принято в связи с истечением 24-месячного срока с момента утраты НАО «Футбольный клуб «Кубань» (проходит в данный момент процедуру банкротства) профессионального статуса, по причинам, не связанным со спортивным результатом. В декабре 2018 года НАО ФК «Кубань» был признан банкротом, общая сумма задолженности превышала 3 млрд руб. ФК «Урожай» был создан в июне 2018 года на базе банкротящегося ФК «Кубань», новую команду собирали в кратчайшие сроки.

Андрей Ульченко