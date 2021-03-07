Палка раздора

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе завершился шикарной и скандальной мужской гонкой на 50 км классическим стилем. В ней лидер сборной России Александр Большунов сражался за свою вторую золотую медаль на первенстве, но в итоге финишировал третьим, сломав за несколько десятков метров палку в жестокой схватке с норвежским гением Йоханнесом Клэбо. Впрочем, бронза спустя час превратилась в серебро. Международная федерация лыжного спорта (FIS) признала Клэбо виновником инцидента и дисквалифицировала норвежца. А золото досталось не участвовавшему в разборках двух нынешних королей лыжных гонок соотечественнику Йоханнеса Клэбо Эмилю Иверсену.

Если бы не громкий скандал после ее окончания, эта гонка была бы идеальным завершением чемпионата, чем-то невероятно острым, невероятно густо перченным. В ней почти все снова, как и во время большинства предыдущих состязаний, вертелось вокруг соперничества грандиозной сборной Норвегии и грандиозного российского лыжника Александра Большунова. Исходы этого соперничества в Оберстдорфе получались разными, в основном в пользу норвежцев, но марафон в какой-то момент наводил на мысли о повторении и счастливого для Большунова «золотого» сценария скиатлона, на мысли о том, что в схватке с колоссальной по мощи норвежской бригадой он сдюжит.

Ситуация во второй половине марафона менялась для него несколько раз. Иногда ход, внешний вид Большунова говорили о готовности всех растерзать, иногда намекали накопившуюся на первенстве чудовищную усталость.

Однажды он даже прилично отстал от авангарда, но вскоре настиг его. Нет, «капнуть» в этой гонке, самой престижной среди всех, Большунов не мог.

На подъем перед заездом на стадион он взбирался впереди группы сильнейших. А за его спиной карабкался Йоханнес Клэбо. На Клэбо ставили немногие. Гений лыжных гонок, выигравший в Оберстдорфе до марафона три золота, он все-таки никогда не тянул на ровню Большунову в дистанционных, длинных гонках. Стихия Клэбо — спринт, а на 50-километровке вроде бы куда больше шансов было у его соотечественников Эмиля Иверсена, Ханса Кристера Холунна, Симена Хегстада Крюгера. Но король спринта продержался в борьбе до конца.

Впрочем, очередной поединок с Большуновым, теперь уже скорее на территории российского лыжника, умеющего терпеть, находить силы для рывка, когда их остаться уже не может, лучше остальных, для него складывался жутко трудно. На подъеме Клэбо лидера не обошел и на финишную прямую выезжал чуть-чуть позади. Отставание было символическим — полкорпуса, но и оно кое-что значило.

А дальше эта дуэль родила эпизод, который точно станет главным видеохитом всего лыжного сезона, о котором долго будут спорить до хрипоты все, кто небезразличен к командным и персональным достижениям. Александр Большунов занял на прямой правый коридор, но в него же, уже вплотную к бровке, к формальной границе трассы, протиснулся Йоханнес Клэбо.

Они очутились вплотную друг к другу. Лыжа расталкивавшегося Большунова дважды ударила по лыже Клэбо. Норвежец, пытаясь устоять на ногах, теряя равновесие, задел рукой россиянина, который, в свою очередь, из-за этого так неудачно поставил палку, что переломил ее пополам. Клэбо умчался вперед, Большунов, отчаянно толкаясь одной палкой, упустил не только второе место, но и третье: находившийся сзади на приличном расстоянии Иверсен сам, может быть, не понял, каким образом развил такую скорость, чтобы обскакать на этих метрах российского лыжника.

Но это была, строго говоря, еще не развязка. Пока Александр Большунов, не особенно пряча слезы, переваривал случившееся, жюри Международной федерации лыжного спорта взялось за изучение инцидента, сложного инцидента, сложнейшего. Первым его решением было оставить результаты в силе, но российская делегация подала протест. Ее аргументы были очевидны. Что-то похожее произошло на январском этапе Кубка мира в Лахти: Александра Большунова дисквалифицировали, после того как он сорвался на закрывшем ему коридор на финише эстафеты финне Йони Мяки. Правоту Мяки обеспечила его позиция: тот, кто впереди, тот выбирает любой маршрут, не обращая внимания на соперника.

Удовлетворение протестов в лыжных гонках и в принципе в спорте — штука редкая. Но этот кейс вошел все же в коротенький список исключений.

Чем закончилось второе, более детальное разбирательство, стало ясно, когда телекамеры вдруг обнаружили Йоханнеса Клэбо уходящим со стадиона, игнорируя просьбы о комментариях. Церемонию награждения он дожидаться не захотел, для него она из-за дисквалификации потеряла всякий смысл.

Александр Большунов на церемонии награждения Фото: dpa Picture-Alliance via AFP

Апелляцию подала и норвежская сборная. Но она успеха не добилась. Впрочем, пересмотр итогов марафона на самом деле не лишил ее триумфа. Только достался он не Клэбо, а везунчику Иверсену. Большунов, который, бесспорно, был уверен, что заслуживал победы, взял серебро и долго не хотел надевать медаль на шею. Мечтал он не о ней.

Алексей Доспехов