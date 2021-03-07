Райя устремилась к прокатному Олимпу

Новый диснеевский мультфильм «Райя и последний дракон» возглавил российский прокат. По прогнозам издания «Бюллетень кинопрокатчика», в первый уикенд мультфильм соберет 250 млн руб. с такой же кассой стартовала пиксаровская «Душа». На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes история дружбы юной воительницы и дракона собрала 96% положительных отзывов. Чем понравилась зрителям и критикам новая диснеевская принцесса? Расскажет Иван Корякин.

После мексиканского дня мертвых в «Тайне Коко» и полинезийских племен в «Моане» Disney добрался и до Юго-Восточной Азии. Государство в мультфильме, правда, вымышленное, действие происходит в волшебной стране Кумандра. В прошлом ее населяли драконы, но они пожертвовали собой, чтобы остановить нашествие монстров. Когда опасность приходит снова, местные жители остаются без защиты. Но юная воительница Райя решает найти последнего из драконов.

Последний фильм Disney с героиней из Азии — «Мулан» — вызвал волну возмущения из-за исторических нестыковок. С сугубо вымышленной и мультикультурной «Райей» таких проблем возникнуть не должно: над ее сценарием работали авторы из Малайзии и Вьетнама, и почти все роли озвучили актеры из разных азиатских стран, рассказывает киножурналист, автор «Сноба» и «Кинопоиска» Дмитрий Барченков: «Там огромное количество разных национальностей, мы не можем идентифицировать их внутри мультфильма, но это, действительно, люди разного цвета кожи, вероисповедания, и эта невозможность найти общий язык приводит к конфликту.

Это все тот же Disney, который не изменяет себе, который мы любим.

История, которая в чем-то похожа на “Навсикаю” Хаяо Миядзаки, про что-то такое постапокалиптическое в фантазийно-придуманном мире. Но на контрасте с пиксаровской “Душой” “Райя”, конечно же, выглядит не попыткой философского осмысления той или иной проблемы, а более легким праздником, кардинально нового “Райя” ничего не говорит».

Азиатский рынок в сотрудничестве с местными кинематографистами Disney, конечно, осваивает далеко не первым из голливудских монстров. Так, «Кунг-фу панда 3» снимала американо-китайская Oriental DreamWorks. Компанию учредили в 2012 году специально для совместного производства картин, которые могут стать хитами, как в США, так и в азиатских странах.

Позже тренд освоили и стриминги — в апреле Netflix должен запустить в Японии свою школу аниме, где будут бесплатно учиться молодые мультипликаторы. И в будущем подобных проектов станет больше, уверен генеральный директор компании «Мульт в кино» Павел Смирнов: «На рынках присутствует некий национализм, зрителям хочется видеть своих родных отечественных героев на экранах.

С анимацией дела обстоят чуть проще, чем с кинематографом, это более международный продукт, и продюсеры научились дозировать национальный колорит, чтобы он не отпугивал зрителей на международных рынках.

Китайский рынок по цифрам уже близок к американскому, понятно, что продюсеры здесь всерьез задумываются о том, чтобы либо сотрудничать уже на этапе производства, либо делать серьезную локализацию с акцентом на звезд. И анимация — удовольствие достаточно дорогое, когда ты можешь использовать более дешевые мощности партнеров, и за тот же самый бюджет ты можешь сделать еще более качественную анимацию».

В руководстве Disney заявили, что после пандемии не вернутся к старой концепции релизов. Теперь фильмы, созданные для стриминга Disney+, в прокат будут выходить в тех странах, где сервис недоступен, к примеру, в России. На фоне пандемии, успеха сериала «Мандалорец» популярность платформы резко взлетела. Аудитория Disney+ приблизилась к 100 млн пользователей.

Елизавета Скобцова