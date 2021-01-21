«Душа» пробралась на российские экраны

На экраны выходит новый мультфильм от студии Pixar — «Душа». Несмотря на возрастное ограничение 6+, ленту называют философской. Она покажет путешествие главного героя после смерти в место под названием Великое До, где души людей обретают свои особенности и некую «искру», после чего отправляются на землю. Подробности расскажет Яна Лубнина.

Джо Гарднер — школьный учитель музыки с кризисом среднего возраста. Больше всего в жизни он любит джаз, мечтает выступать на сцене. И вот ему выпадает шанс — популярная саксофонистка приглашает Джо в свою группу. Главный герой вне себя от радости выходит на улицу, проваливается в открытый люк канализации и умирает. Но вместо того, чтобы попасть в загробный мир, Джо оказывается в месте, где души готовятся отправиться на землю. Там ему предстоит стать наставником молодой сущности и показать ей, за что можно любить жизнь.

Картину «Душа» в зарубежной прессе часто сравнивают с мультфильмом «Головоломка» — там главными героями были эмоции. Обе истории для Pixar сделал аниматор Пит Доктер. И если вдохновением для «Головоломки» стали его наблюдения за дочерью, то «Душа» создавалась под впечатлением от собственного кризиса и от общения с сыном, которому немного больше 20 лет. Несмотря на то, что жизнь героя обрывается в начале фильма, это история не совсем о смерти, скорее о том, что было до и что будет после, не лишенная юмора и красивых деталей. Все вместе действует терапевтически, говорит кинокритик портала The City Егор Москвитин:

«Этот мультик, как и все мультики от Pixar, обладает какой-то невероятной мощью утешения и сострадания, потому что он немножечко упрощает для нас жизнь, предлагая такую очень приятную химеру, что у каждого из нас есть некая “искра”, и если ее найти, то жизнь тут же сложится, а мы добьемся успеха, счастья. И самое главное — это история, которая показывает, что для самореализации необходимо поддерживать других и позволять другим поддерживать себя».

За рубежом мультфильм «Душа» вышел еще в конце прошлого года и сразу на стриминговой платформе Disney+ — такое решение приняли из-за пандемии. Не помешает ли это прокату в тех странах, где ленту показывают в обычном кинотеатре? Скорее всего, нет, потому что анимацию, по крайней мере, в России, редко смотрят с субтитрами, отмечает кинокритик Егор Беликов. И по его словам, мультфильмы такого уровня лучше смотреть на большом экране: «Если бы он вышел не в постковидный период, а в тот момент, когда все кинотеатры были открыты и заполняемость была максимальная, он бы, конечно, собрал больше.

Я нигде не видел подобной анимации, просто то, как это выглядит, уже само по себе поражает.

Например, тот момент, когда посреди звезд главный герой, вернее, его душа летит в сторону вечного света посреди гигантской лестницы — я последний раз такое видел у самого авангардного аниматора Америки Дона Херцфельдта».

Зарубежные критики приняли новый мультфильм Pixar тепло: на сайте агрегатора рецензий Rotten Tomatoes он набрал 95% положительных отзывов. Теперь же ему прочат победу на «Оскаре» в номинации «Лучший анимационный фильм». Правда, там у него, вероятно, будет серьезный конкурент — ирландский рисованный мультфильм «Легенда о волках» о крепкой дружбе дочери охотника и девочки-оборотня, который в декабре вышел на стриминге Apple TV+. По словам зрителей, это вполне взрослый мультфильм, как и «Душа» от Pixar.

Елена Иванова