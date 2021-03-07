В отношении АО «Краснодаргазстрой» ведутся исполнительные производства на сумму 536,1 млн рублей

Продолжается процедура банкротства АО «Краснодаргазстрой», начатая в ноябре 2020 года на основании иска от ООО «Профессионал групп-Краснодар». В настоящий момент временный управляющий, назначенный судебным решением 25 февраля 2021 года, ведет процедуру наблюдения, рассматриваются и включаются в реестр требования должников. Судебное заседание по итогам процедуры наблюдения назначено на 18 марта.

По данным «СПАРК-Интерфакс», сейчас в отношении АО «Краснодаргазстрой» ведется 52 исполнительных производства на общую сумму 536,1 млн руб., завершено рассмотрение 98 исков на сумму 132,9 млн руб. По оценке сервиса, исковые обязательства компании составляют 76,5 млн руб.

Согласно материалам, размещенным в Едином реестре сведений о банкротстве, в третью очередь реестра должников включены требования ООО «АкваЛайн» в размере 34 млн руб., ООО «СтАТ-Сервис» в размере 12,5 млн руб., ООО «Гидра-Русс» в размере 1,7 млн. руб. и многие другие.

АО «Краснодаргазстрой», которое относится к категории крупных предприятий, было зарегистрировано в Краснодаре в 1994 году, генеральный директор компании - Сергей Гайворонский. Численность сотрудников в 2019 году составляла около 6 тыс. человек, на момент начала процедуры банкротства – более 4 тыс. человек. Компания занималась строительством инженерных и коммунальных коммуникаций. Чистый убыток компании в 2019 году составил 2,28 млрд руб.

Ольга Логинова