Порт Усть-Луга в Ленобласти принял первую партию белорусского бензина

В порт Усть-Луга в Ленинградской области раньше ожидаемого срока поступила первая партия бензина из Белоруссии, сообщила пресс-служба областного правительства. Предполагалось, что топливо будет доставлено 9 марта. Поставки начались в рамках межправительственного соглашения двух стран.

«Терминал "Портэнерго" морского торгового порта в Усть-Луге приступил к накоплению судовой партии бензина, доставленного из Республики Беларусь. Первый маршрут привез около 3,5 тыс. тонн топлива, до конца дня ожидается еще один. Отправителем выступает Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Топливо доставлено быстрее графика: изначально предполагалось, что маршруты придут только во вторник, 9 марта»,— говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Пресс-служба привела слова губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко о том, что регион подтверждает статус одного из основных экономических партнеров Белоруссии. «Наши портовые мощности полностью готовы к дальнейшему приему белорусского нефтяного транзита»,— уточнил он.

19 февраля Москва и Минск подписали соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты. Договоренность рассчитана до 2023 года включительно, за три года планируется организовать перевалку 9,8 млн тонн сырья.

С 5 марта в российские порты начали поставлять нефтепродукты из Белоруссии. Тогда же Мозырский НПЗ направил для перевалки в терминал «Портэнерго» в порту Усть-Луга более 5 тыс. тонн белорусского бензина.

О деталях соглашения России и Белоруссии читайте в материале “Ъ” «У прибалтийских портов сохнет транзит».