Губернатор Калининградской области прокомментировал статью польского генерала о войне за регион

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответил на статью бывшего командующего сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака. Ранее польский генерал предложил вероятный сценарий на случай боевых действий в Калининградской области с участием войск НАТО в публикации для Defence 24. Господин Алиханов порекомендовал странам Балтии подумать об экономическом развитии и других вопросах, а Польше в частности — спокойно жить и развиваться.

«Я бы на месте стран Балтии думал сейчас об экономическом развитии и других вопросах. О том, как удержать население в стране в условиях членства в Евросоюзе. И о том, что европейские средства постепенно начинают снижать объемы грантовой помощи. Эстонии, по-моему на 40% в этом году. Я бы об этом — на их месте — подумал. И еще о том, что плюсы потихонечку начинают уходить, а экономика находится в сложной ситуации»,— сказал Антон Алиханов в интервью «Комсомольской правде».

Губернатор Калининградской области предположил, что у поляков «есть, наверное, какие-то там свои внутренние комплексы, обусловленные историографией их». «Я вообще считаю, сложно обвинять нас в агрессивном поведении по отношению к этим странам. Потому что ничего плохого мы своим соседям не желаем. Желаем только, чтобы они спокойно жили, развивались. Натовские танки и американские солдаты, которые, как мы знаем, не очень хорошо себя ведут обычно в такого рода командировках по отношению к местному населению, в том числе, им счастья не принесут»,— добавил он.

Калининградская область на юге граничит с Польшей, на севере и востоке — с Литвой. Этот субъект России не имеет с ней общей сухопутной границы.