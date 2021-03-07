Умерла чеченская правозащитница Хеда Саратова

Правозащитница и член Совета по правам человека (СПЧ) при главе Чечни 55-летняя Хеда Саратова умерла после продолжительной болезни, сообщил министр информации и печати региона Ахмед Дудаев в Instagram. Друзья погибшей сообщили «МБХ Медиа», что причиной смерти предварительно стал коронавирус.

«Сегодня после продолжительной болезни не стало известной чеченской правозащитницы, члена Совета при главе Чеченской Республики по правам человека, настоящего профессионала своего дела и просто хорошего человека Хеды Саратовой… Ее кончина — огромная потеря для нашей республики. Выражаю соболезнования родным и близким!» — написал господин Дудаев.

Эту же информацию подтвердил глава СПЧ в Чечне Тимур Алиев. «Хеда Саратова умерла от болезни, это большая утрата для нас, для всего правозащитного движения»,— сказал он «РИА Новости».

Хеда Саратова родилась в 1965 году. С 1995 года работала журналистом. В 2009 году стала главой информационно- аналитического агентства «Объектив». Последние годы она занималась возвращением женщин и детей, которых насильно вывезли в зону боевых действий в Сирии и Ираке.

Правозащитница допускала некоторые неоднозначные высказывания. Так, например, в 2017 году она заявила, что даже не стала бы рассматривать заявление об убийстве гея, а правоохранительные органы и «вся судебная система» «с пониманием отнесутся» к такому преступлению. Такое высказывание она допустила на фоне появившейся в СМИ информации о секретных тюрьмах для гомосексуалов в Чечне. Спустя сутки госпожа Саратова объяснила свое заявление шоком.