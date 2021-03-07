Пожар на продуктопроводе в ХМАО потушен

Возгорание на месте порыва подводного продуктопровода в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) ликвидировано, сообщил директор окружного департамента гражданской защиты населения Николая Зайцева. О пожаре в акватории Оби недалеко от Нижневартовска, случившемся после аварии на трубопроводе «СибурТюменьГаза», стало известно 6 марта. В ходе пожара пострадал один человек.

«Возгорание на месте порыва полностью ликвидировано»,— заявил господин Зайцев.

Согласно данным компании «СибурТюменьГаз», пожар произошел в ходе «пропуска широкой фракции легких углеводородов... с последующим кратковременным возгоранием». Позже представитель Ростехнадзора Андрей Виль усомнился в заявлениях о безвредности аварии. На участке трубопровода, на котором произошла авария, могло находиться около 700 т широкой фракции легких углеводородов.

Сейчас по факту аварии проводится процессуальная проверка.