На реке Обь произошел пожар после аварии на нефтепроводе

В акватории реки Обь в районе Нижневартовска возник пожар, сообщили в администрации ХМАО—Югры. Под Нижневартовском прорвало нефтепровод, нефтепродукты попали в Обь, рассказал источник «Интерфаксу». Он сообщил, что в результате случившегося получил ожоги один человек. После получения первичной помощи его отпустили на амбулаторное лечение.

«Предположительно он (пожар.— “Ъ”) произошел в связи с аварией на трубопроводе»,— сообщили в администрации. «Часть поврежденного продуктопровода отключена, происходит выгорание нефтепродуктов на поверхности реки Обь. Площадь горения составляет около 1 тыс. кв. м»,— сказал источник агентства.

Он добавил, что авария не повлияет на технологический процесс. «Задействована резервная нить»,— заверил источник. По словам собеседника агентства, примерное время выгорания нефтепродуктов составит около 12 часов.