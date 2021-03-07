Ростехнадзор усомнился в заявлениях о безвредности аварии на трубопроводе у Оби

На участке трубопровода в районе Нижневартовска, на котором произошла авария с разливом нефтепродуктов и пожаром на реке Обь, могло находится около 700 т широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ), сообщил представитель Ростехнадзора Андрей Виль. Он скептически отнесся к заявлению «СибурТюменьГаза» об отсутствии рисков для населения и окружающей среды.

«По предварительным расчетам, в аварийном участке подводного продуктопровода ООО "Запсибтрансгаз" (АО "СибурТюменьГаз" — управляющая компания) могло находиться порядка 700 т ШФЛУ. В этой связи, заявления об отсутствии угрозы окружающей среде вызывают серьезные сомнения»,— написал господин Виль в своем канале в Telegram.

Ранее представитель Росрыболовства сообщило, что направило группу специалистов на место аварии для оценки возможного ущерба водным ресурсам.

О пожаре в акватории Оби, случившемся после аварии на трубопроводе «СибурТюменьГаза», 6 марта сообщила администрация Ханты-Мансийского автономного округа. В ходе пожара пострадал один человек. Компания заявила, что пожар произошел в ходе «пропуска широкой фракции легких углеводородов... с последующим кратковременным возгоранием». «СибурТюменьГаз» заявляет, что настоящее время заканчивается утилизация оставшихся углеводородов, а горение прекратится в ближайшие часы.