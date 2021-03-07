Следователи проводят проверку из-за аварии на трубопроводе в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) следователи проводят процессуальную проверку в связи с аварией на трубопроводе под Нижневартовском, в результате которой пострадал человек. Также комиссию по расследованию пожара сформирует Ростехнадзор. В субботу, 6 марта, произошел прорыв на продуктопроводе, после произошел пожар в акватории реки Обь. В результате получил ожоги мужчина, которого после обследования перевели на амбулаторное лечение.

«С целью установления всех обстоятельств произошедшего осуществлен выезд на место происшествия»,— сообщил в Следственный комитет России по ХМАО.

В компании «СибурТюменьГаз», которой принадлежит трубопровод, сообщили, что открытого горения на месте пожара на продуктопроводе под Нижневартовском практически нет. Ростехнадзор расследует причины происшествия.

«До 90% из 500-700 тонн продуктов газопереработки из специально отсеченного участка газопродуктопровода было направлено на сжигание в специально оборудованных амбарах. Открытого горения практически нет, довыжиг в амбарах завершим в ближайшее время. Цель — выжечь продукт полностью»,— сообщили в компании (цитата по «РИА Новости»).

Часть поврежденного продуктопровода была отключена в день происшествия. Площадь горения на поверхности Оби составляла около 1 тыс. кв. м. Источники сообщали, что авария не должна повлиять на технологический процесс.

Тем временем в Ростехнадзоре усомнились в заявлениях о безвредности аварии. На участке подводного газопровода, на котором случился пожар, могло находиться порядка 700 т широкой фракции легких углеводородов, сообщил представитель Ростехнадзора Андрей Виль.