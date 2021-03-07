На Кубани за сутки от коронавируса умерло 14 человек

К утру 7 марта в Краснодарском крае зарегистрировано 14 новых смертей от COVID-19 в семи муниципалитетах, сообщает региональный оперативный штаб.

В Краснодаре умерли четыре человека, среди них трое местных жителей (60, 67 лет и 83 года), а также жительница Сочи (79 лет). В Сочи умерло три местных жителя - двое мужчин (66 и 59 лет) и женщина (72 года). По две смерти зафиксированы в Усть-Лабинском районе, где умерли местный житель (66 лет) и жительница Гулькевичского района (88 лет), а также в Северском районе – двое мужчин из Краснодара (68 и 85 лет). По одному новому летальному случаю - в Туапсе (местная жительница 72 года), Анапе (мужчина 66 лет) и Тихорецком районе (житель Новопокровского района 60 лет).

У всех пациентов наблюдалась вызванная COVID-19 двусторонняя пневмония тяжелого течения, а также сопутствующие заболевания. Всего с начала пандемии в Краснодарском крае умерло 2028 человек.

Ольга Логинова