В Ростехнадзоре усомнились в заявлениях о безвредности аварии на подводном газопроводе в ХМАО

На участке подводного газопровода АО «СибурТюменьГаз» в акватории реки Обь (ХМАО), на котором накануне вечером случился пожар, могло находиться порядка 700 т широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ), сообщил в своем telegram-канале представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

«В этой связи, заявления об отсутствии угрозы окружающей среде вызывают серьезные сомнения. Руководитель Северо-Уральского управления Ростехнадзора Игорь Нисковских подписал приказ о формировании комиссии по техническому расследованию аварии», — отметил господин Виль.

Напомним, вечером 6 марта на подводном переходе через реку Обь газопровода Нижневартовский ГПЗ-Южно-Балыкский ГПЗ произошел пропуск пропан-бутана с последующим кратковременным возгоранием. По информации АО «СибурТюменьГаз», сотрудники компании в результате инцидента не пострадали, а рисков для населения и окружающей среды нет. Прокуратура Нижневартовского района начала проверку.