Экспорт Китая в январе-феврале вырос более чем на 60% за год

Экспорт из Китая в долларовом выражении за первые два месяца 2021 года вырос на 60,6% по сравнению с январем-февралем 2020 года, до $468,8 млрд, свидетельствуют статистические данные главного таможенного управления КНР. Объем импорта в страну вырос на 22,2%, до $365,6 млрд.

Товарооборот Китая с другими странами по итогам января и февраля вырос за год на 41,2%, до $834,4 млрд. Товарооборот с США вырос на 81,3%, до $109,79 млрд, товарооборот с Россией — на 8,5%, до $18,7 млрд.

Первые два месяца 2020 года характеризовались активным распространением коронавируса в Китае, при этом инфекция только начинала распространяться за пределами Азии. По итогам января-февраля 2020 года экспорт Китая снижался к предыдущему году на 17%, а импорт — на 4%. Таможенное управление отметило, что эффект низкой базы стал одной из причин высокого роста в этом году.