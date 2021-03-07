Военная прокуратура возразила жалобам на приговор Шамсутдинову

Военная прокуратура дала возражение на все три жалобы, поступившие на приговор 2-го Восточного окружного военного суда солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, заявил его адвокат и автор одной из жалоб Равиль Тугушев. По его словам, возражения поступили и на апелляцию со стороны защиты, и на жалобу адвоката Сергея Грицко, представляющего интересы потерпевших.

«Военная прокуратура дала на все три апелляционные жалобы свое возражение (две — от представителей осужденного. — “Ъ”), она считает решение суда законным и обоснованным, что нет оснований для изменения его ни в сторону ужесточения, ни в сторону смягчения»,— сказал господин Тугушев ТАСС.

Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев по воинской части Забайкальского края в октябре 2019 года. В результате происшествия восемь человек погибли и двое пострадали. 21 января суд приговорил Рамиля Шамсутдинова к 24,5 годам колонии строгого режима и компенсации в 9,8 млн руб. Родственники убитых в своей жалобе настаивали на пожизненном заключении, представители Рамиля Шамсутдинова — на снижении срока.

Подробнее — в материале “Ъ” «Приговор Рамилю Шамсутдинову никого не устроил».