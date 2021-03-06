Воронежский «Факел» в 28-м туре ФНЛ обыграл красноярский «Енисей» - 3:1

В матче 28-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) воронежский «Факел» в гостях у красноярского «Енисея» одержал убедительную победу - 3:1.

Игра проходила в крытом манеже, на искусственном поле, однако у 825 зрителей на трибунах могло сложиться ощущение, что приезжая команда лучше готова к таким условиям. Воронежцы доминировали с первых минут встречи, но пропустили в конце первого тайма, в результате одной и контратак. Сначала по воротам Александра Саутина последовал удар между нескольких защитников, голкипер гостей мяч отбил, но прямо на нападающего хозяев Хуана Лескано.

«Факел» сравнял счет в самом начала второй половины матча. На 49-й минуте вратарь хозяев вышел далеко из ворот на мяч и ударился о своего же защитника. Мяч отскочил к полузащитнику воронежцев Андрею Никитину, который его аккуратно закинул за спину вратарю. Уже на 62-й минуте форвард воронежцев Андрей Разборов успешно сыграл на добивании и вывел свою команду вперед. Крупным же счет сделал защитник «Факела» Николай Зайцев, который после подачи штрафного удара на 80-й минуте перепрыгнул игроков обороны «Енисея» и головой перевел мяч в сетку ворот.

Благодаря этой победе воронежский клуб с 34 очками занимает уже 15- место в таблице ФНЛ. В следующем туре, 10 марта, «Факел» в третьем выездном матче подряд встретится с «Нижним Новгородом», который сейчас занимает вторую строчку в таблице и претендует на повышение в классе.

Андрей Цветков