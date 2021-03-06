Путин наградил более 200 медиков за борьбу с СOVID-19

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Пирогова и медалями Луки Крымского медиков, лечивших пациентов с СOVID-19. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В перечень вошло более 200 человек. Они награждены за большой вклад в борьбу с коронавирусом, самоотверженность, организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения инфекции.

Орден Пирогова и медаль Луки Крымского господин Путин утвердил в июне. Также всем российским медикам, работающим с заразившимися COVID-19, были установлены дополнительные выплаты. В 2020 году такие выплаты должно было получить около 1,5 млн медработников. На них федеральный бюджет потратил более 230 млрд руб. В некоторых регионах медики вынуждены обращаться в прокуратуру, чтобы добиться положенных выплат.

О проблемах с выплатами — в материале “Ъ” «Острая недостаточность деньгообращения».