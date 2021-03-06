Далай-лама привился от коронавируса

Далай-лама XIV сделал прививку от коронавируса в индийском городе Дхарамсала. Каким именно препаратом его вакцинировали, не уточняется. В Индии одобрено использование двух вакцин — индийского варианта «оксфордской» вакцины Covishield, а также Covaxin, разработанной индийской компанией Bharat Biotech.

Сам Далай-лама рассказал, что решил сделать прививку по совету друзей, а также порекомендовал вакцинироваться всем остальным. «По словам моих надежных друзей, в числе которых врач, нужно сделать эту инъекцию, чтобы предотвратить серьезную проблему. Эта инъекция очень помогает и очень хорошая. Поэтому вы тоже должны сделать ее (прививку.— “Ъ”)»,— говорится в видеообращении Далай-ламы.

Индия занимает второе вместо в мире по числу заболевших коронавирусом (более 11,1 млн человек). С марта в стране началась вторая волна вакцинации от COVID-19: прививку разрешили делать людям старше 60 лет. Сейчас в Индии также идет третий этап испытаний российской вакцины «Спутник V».

О сотрудничестве Индии с Россией по вакцине читайте в интервью замглавы МИД Индии “Ъ”.