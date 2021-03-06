В Ярославской области от коронавируса за сутки скончались пять человек

В Ярославской области за истекшие сутки зафиксировано еще пять смертей от коронавируса, следует из сообщения федерального оперативного штаба. По данным оперштаба, на территории региона за последние сутки выявлено 120 новых случаев заражения COVID-19. За этот же период в регионе 150 человек вылечились и выписались из больниц.

По данным на 6 марта всего в Ярославской области с начала пандемии зафиксировано 33567 случаев заражения коронавирусом. Из числа заразившихся коронавирусной инфекцией 32115 человек вылечились. 427 пациентов скончались.

Антон Антонов