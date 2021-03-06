Названы регионы России с самыми низкими темпами вакцинации

Наиболее отстающими по темпам вакцинации регионами на сегодняшний день являются Дагестан (первой дозой привито 0,46% населения), Северная Осетия (1,79%), Чечня (1,69%), Карачаево-Черкесия (1,59%), Кабардино-Балкария (1,18%) и Ингушетия (2,18%). Об этом сообщает РБК. Издание опросило региональные оперштабы и минздравы, а также проанализировало информацию на официальных сайтах региональных властей.

Среди отстающих регионов немного выросли темпы вакцинации в Пермском крае (2,16%) и Ростовской области (2,04%). Также менее 3% населения привито в Татарстане (2,23%), Хабаровском крае (2,17%) и Чувашии (2,08%).

Лидерами по темпам вакцинации стали Магаданская область (9,03%), Сахалинская область (6,02%), Чукотский автономный округ (5,97%), Москва (5,52%), Белгородская область (5,37%) и Якутия (5,25%).

4 марта президент Владимир Путин на встрече с участниками акции взаимопомощи «Мы вместе» сообщил, что в России есть проблемы с логистикой и организацией прививочных пунктов от коронавируса. По словам господина Путина, вакцинацию еще не начали в девяти регионах РФ.

В России с января идет массовая вакцинация против коронавируса, пока для нее используется препарат «Спутник V» Центра им. Гамалеи. Помимо нее в стране зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» Центра им. Чумакова. Накануне премьер-министр Михаил Мишустин посетил центр «Вектор», где началось производство вакцины «ЭпиВакКорона» в новой форме — шприц-дозах.

Подробности — в материале “Ъ” «"Вектор" на шприц-дозы».