Калифорнийский Диснейленд и другие парки развлечений заработают с апреля

В Калифорнии с 1 апреля возобновят работу Диснейленд, а также другие тематические парки, стадионы и открытые развлекательные заведения, передает Reuters. Они были закрыты почти год из-за пандемии.

Паркам развлечений будет разрешено возобновить работу с сильно ограниченной пропускной способностью. Также округа, где они работают, не должны быть на фиолетовом (самом строгом) уровне ограничений.

Посетители должны будут использовать маски и другие меры безопасности. Посещать парки на данном этапе разрешат только жителям штата. Заполняемость будет варьироваться от 15% до 35% от нормальной вместимости.

В январе текущего года сообщалось, что Диснейленд в Калифорнии станет пунктом массовой вакцинации от COVID-19. Как говорилось в заявлении, создание таких мест массовой вакцинации «критически важно для остановки распространения этого смертоносного вируса».

США занимает первое место среди всех стран мира по числу заразившихся коронавирусом. По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии COVID-19 в этой стране заболели 28,8 млн человек. Умерли 522 тыс. пациентов с коронавирусом.