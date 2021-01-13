Калифорнийский Диснейленд сделали пунктом вакцинации

Парк развлечений Диснейленд в Калифорнии станет пунктом массовой вакцинации от COVID-19. Об этом объявили власти округа Ориндж (штат Калифорния), в котором находится парк. Как говорится в заявлении, создание таких мест массовой вакцинации «критически важно для остановки распространения этого смертоносного вируса». Калифорнийский Диснейленд закрыт с марта 2020 года.

В Калифорнии планируют создать и другие подобные центры массовой вакцинации — их хотят разместить на стадионах, в выставочных комплексах и т. д. В числе прочего такие пункты собираются открыть на бейсбольном стадионе «Доджер» в Лос-Анджелесе, футбольном стадионе «Ливайс» в Санта-Кларе и в выставочном центре CalExpo в Сакраменто.

Массовое вакцинирование в США началось в середине декабря, там используются вакцины производства Moderna и Pfizer/BioNTech. Губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом на этой неделе заявил, что вакцинация в штате идет слишком медленно, и пообещал, что в течение недели вакцину получит 1 млн человек — вдвое больше, чем до сих пор.

США находятся на первом месте в мире по числу заболевших коронавирусом. Там выявлено более 22,8 млн случаев заражения, за время пандемии умерли более 380,6 тыс. пациентов.

Яна Рождественская