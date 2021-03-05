Парковки избавят от дисбаланса

Стоимость платных парковок в столице могут пересчитать — все ради того, чтобы автомобилистам было проще найти свободные места. С таким предложением к дептрансу планирует обратиться центр «Пробок.Нет». Эксперты организации считают, что при нынешних ценах, городские парковки заполняются неравномерно. Поэтому они предлагают устанавливать стоимость стоянки в зависимости от загрузки. Решит ли это проблему? И как на это отреагируют сами автомобилисты? Разбирался Владислав Викторов.

Когда столичные власти вводили повышенные тарифы на парковку на центральных улицах, они объясняли это тем, что высокие цены помогут сохранять оптимальное количество свободных мест для машин. В идеале как минимум 20% мест всегда должно быть доступно. Но как показывает практика, это не работает, считают в центре «Пробок.Нет». Есть улицы с тарифами 380 рублей за час, но свободных мест там даже слишком много. А в районах, где стоянка по 60 рублей, — наоборот, невозможно припарковаться.

Поэтому справедливо было бы устанавливать цены в зависимости от загрузки улиц, считает руководитель центра «Пробок.Нет» Александр Шумский: «Если свободных мест слишком много, значит, цена дорогая. Если мест не хватает, значит, цену нужно увеличивать. Мы посмотрели Бауманский, Пресненский, Дорогомиловский районы — это места, где есть очевидный дисбаланс после пандемии, когда изменилась некая экономическая модель. Возможно, какие-то районы ожили, другие, наоборот, поменяли свою функциональность.

Необходимо пересмотреть стоимость их парковок.

Сейчас есть предельная цена, на которой сошлись, — 380 руб. в час, пока поднимать ее нет смысла. Но есть улицы, где по 60 руб. и по 100 руб. в час, — там есть еще предел для роста».

По данным дептранса, москвичи чаще всего паркуют свои машины в районах между Садовым кольцом и МКАД. На этот участок приходится 80% всех парковочных сессий. На втором месте — зона между Садовым и Бульварным кольцами. При этом количество мест для машин там, в силу особенностей застройки, сильно ограничено. Поэтому вполне логично было бы регулировать загрузку стоянок с помощью динамических тарифов, считает доцент кафедры мостов, тоннелей и строительных конструкций МАДИ, один из авторов проекта развития парковочного пространства Сергей Зеге: «Должна быть динамическая система, то есть некий диспетчер, который регулирует этот вопрос. И когда человеку надо запарковаться, он просто говорит, что хочет запарковаться там-то, на такое-то время. Ему в ответ присылают три-четыре пункта парковки и цену каждого из них. Это балансирование надо делать так, чтобы всегда оставлять несколько мест дорогими, но если кому-то очень надо, чтобы он смог воспользоваться, и, с другой стороны, средние цены».

Однако в ЦОДД на предложение общественников отреагировали неоднозначно. Во-первых, там отметили, что и так постоянно отслеживают загрузку столичных парковок и при необходимости на самых сложных участках дептранс вводит дифференцированные тарифы, которые меняются в зависимости от времени суток. Во-вторых, полностью автоматизированная система тарификации парковок лишь запутает водителей.

Да и не всегда стоимость парковок влияет на их загрузку, отмечает начальник ситуационного центра ЦОДД Александр Евсин: «В Москве, очевидно, мы видим улицы, на которых даже при очень высоких тарифах, которые вызывают беспокойство у многих людей, все занято. Существует множество факторов. Необходимо учитывать саму притягательность места, а это уже связано не только с самим местом, но и с теми событиями, которые там происходят.

И здесь, с одной стороны, хотелось бы иметь гибкие правила, с другой, — людям должно быть понятно все-таки, сколько они заплатят.

Поэтому цену невозможно менять, грубо говоря, ежесекундно».

При этом для самих автомобилистов, судя по всему, лучше чтобы вообще ничего не менялось. Как показывает практика, любые пересмотры стоимости парковки чаще всего приводят к ее удорожанию. И в этом смысле рассчитывать на снисхождение властей точно не приходится.