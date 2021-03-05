Главные новости за неделю 1‑5 марта

По данным на 1 марта 2021 года на Кубани было зарегистрировано 150 новых случаев заражения коронавирусом. 2 марта суточный прирост инфицированных сократился до 140 пациентов в сутки. 3 марта зафиксировано 146 новых заболевших COVID-19, 4 марта - 145, 5 марта – 142. Общее количество заболевших с начала пандемии составило 39 155 человек.

Проект благоустройства парка «Солнечный остров» в Краснодаре представили на публичное обсуждение

Власти Краснодара представили на суд общественности концепцию благоустройства одного из крупнейших городских парков «Солнечный остров». Согласно проекту, в парке планируют создать зону тихого отдыха, установить теннисные корты, обустроить футбольное поле и памп-трек.

С основного владельца банка «Новопокровский» взыщут 2,5 млрд рублей

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение нижестоящей инстанции о привлечении к субсидиарной ответственности основного владельца ООО КБ «Новопокровский» Алексея Демьянова на сумму 2,5 млрд руб. Исковое заявление о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника, в мае 2020 года подало Агентство по страхованию вкладов.

Фото: пресс-служба администрации губернатора Краснодарского края

Кинотеатр «Аврора» в Краснодаре трансформируют в культурно-досуговый комплекс

Краснодарский кинотеатр «Аврора», реконструкцией которого занимается ООО «Инвестрой» миллиардера Сергея Галицкого, трансформируют в культурно-досуговый комплекс. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

В наземной части кинотеатра разместят киноконцертный зал на 1200 мест. Кроме того, проектом предусмотрена подземно-цокольная часть на глубине 21 метр. В ней расположатся выставочные пространства для проведения культурных и деловых мероприятий, кинозалы, кафе и четырехуровневый паркинг.

К концу 2021 года готовность Яблоновского моста в Краснодаре составит 50%

Дополнительное федеральное финансирование поможет ускорить ход строительства Яблоновского моста. К концу 2021 года его готовность составит 50%, сообщает пресс-служба администрации региона. Правительство РФ выделило Краснодарскому краю 3,08 млрд руб. на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей транспортную связанность между центрами экономического роста. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. 2 млрд руб. направят на строительство Яблоновского моста.

В Туапсе депутата райсовета подозревают в махинациях на 11,5 млн рублей

Депутат Совета Туапсинского района подозревается в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю. Он присвоил 11,5 млн руб. через учрежденную им управляющую компанию (УК). В ходе следствия установлено, что подозреваемый похищал деньги через учрежденную им управляющую компанию.

Краснодарский «Ключавто» собирается купить крупнейший омский автохолдинг «Евразия»

Краснодарская ГК «СБСВ-Ключавто» уведомила ФАС о планах купить омский автохолдинг ГК «Евразия моторс» – крупнейшего игрока на региональном рынке, сообщает “Ъ-Сибирь”. Речь идет о покупке 100% уставных капиталов 11 юридических лиц ГК «Евразия моторс», среди которых ООО «Евразия моторс», ООО «Евротехцентр», ООО «Евразия». По данным “Ъ-Сибирь”, они принадлежат омскому предпринимателю Геннадию Фридману, его сыну Илье Фридману и внуку Марку Фридману.

Новороссийский пансионат закрыли на 60 суток после отравления футболистов

Деятельность новороссийского пансионата имени Майнстренко, в котором отравились воспитанники крымской академии футбола, приостановлена на 60 суток по решению суда. У повара, который готовил для детей, выявили коровирус, сообщили “Ъ-Кубань”в пресс-службе Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Представитель краевого управления Роспротребнадзора Ирина Воронкова рассказала, что у детей выявлен тот же возбудитель вируса, что и у повара. По ее данным, он мог передаться через салат «Оливье», который ели спортсмены.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Сергей Галицкий в 2020 году вложил в ФК «Краснодар» 1,2 млрд рублей

Владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий в 2020 году вложил в него 1,2 млрд руб. личных средств, пишет «РБ Бизнес» со ссылкой на документы клуба.

В целом, выручка клуба от продаж составила 1,47 млрд руб., что, по данным издания, двое ниже результатов за 2019 год. При этом убыток клуба по итогам 2020 года составил 65 млн рублей – в 30 раз меньше, чем годом ранее.

На Кубани планируют создать крупнейшую в России фабрику по выращиванию раков

На Кубани к 2022 году планируется создать фабрику по производству раков, которая будет выпускать около 250 т продукции в год. Об этом намерении сообщил директор Таманского биотехнологического центра Дмитрий Деркачев на встрече с вице-губернатором Краснодарского края Андреем Коробкой.

Настоятель Свято-Духова монастыря просит губернатора Кубани не строить рядом мусорный полигон

Настоятель Свято-Духова мужского монастыря архимандрит Иоанн обратился к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой рассмотреть возможность переноса планируемого неподалеку строительства полигона ТКО в другое место. Обращение опубликовала Экологическая Вахта по Северному Кавказу.

«Агрокомплекс» Ткачева сохранил лидерство в рейтинге крупнейших землевладельцев Forbes

«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева снова возглавил рейтинг крупнейших владельцев земли на территории России по версии Forbes. Кубанская агрофирма владеет сельхозугодьями общей площадью 660 тыс. га в самых дорогих регионах страны – Краснодарском, Ставропольском крае и Ростовской области. Стоимость земли, которой распоряжается «Агрокомплекс», оценивается изданием в 88,6 млрд руб.

Мэр Геленджика госпитализирован с коронавирусной инфекцией

Глава Геленджика Алексей Богодистов болен C0vid-19. Об этом глава курорта сообщил в своем telegram-канале. «Врачи настояли на моей госпитализации в стационар. Диагноз – коронавирусная инфекция. Изолирован. Лечусь», - рассказал мэр.

На базе МЖК «Краснодарский» хотят создать муниципальный промпарк

Власти Краснодара хотят открыть муниципальный промышленный парк на территории ОАО «Масложиркомбинат "Краснодарский"». Об этом сообщил начальник отдела промышленности управления экономики Андрей Пряхин.

Спортивный директор «Тамбова» с мая 2021 года станет гендиректором ФК «Кубань»

Спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков с 16 мая 2021 года станет генеральным директором ФК «Кубань». Об этом было объявлено на пресс-конференции команды, прошедшей 3 марта. В настоящее время господин Худяков продолжает исполнять свои обязанности в ФК «Тамбов», но он также консультирует собственников кубанского клуба по различным вопросам.

Фото: пресс-служба администрации губернатора Краснодарского края

ГК «Аэродинамика» вложит в новый аэропорт Краснодара 20 млрд рублей

Группа компания «Аэродинамика» вложит 20 млрд руб. в строительство нового аэропорта Краснодара. Об этом, как передает корреспондент “Ъ-Кубань”, заявил директор по развитию инфраструктуры компании Ренат Сайфуллин.

По его словам, территория перспективного развития, ядром которой станет международный аэровокзальный комплекс Краснодар, составит более 2,5 тыс. га. Здесь планируется строительство транспортно-логистического центра, железнодорожной станции, автовокзала, объектов туристической отрасли.

Новым главой минфина Адыгеи назначен Виктор Орлов

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов назначил новым министром финансов республики Виктора Орлова, ранее руководившего финансовым управлением администрации Майкопа, сообщает пресс-служба главы республики.

Виктор Орлов сменил на посту руководителя минфина Довлетбия Долева, который ушел на пенсию.

Производитель трав «Фитофарм» построит винзавод на Кубани за 150 млн рублей

Новый винзавод мощностью 51 тыс. бутылок тихих вин в год появится в хуторе Школьный Крымского района Кубани. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

По данным властей региона, сейчас уже возведены корпуса завода и хранилища.