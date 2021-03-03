На базе МЖК «Краснодарский» хотят создать муниципальный промпарк

Власти Краснодара хотят открыть муниципальный промышленный парк на территории ОАО «Масложиркомбинат "Краснодарский"». Об этом сообщил начальник отдела промышленности управления экономики Андрей Пряхин.

По его словам, проект пока находится в стадии переговоров. Андрей Пряхин отметил, что МЖК находится в приоритете у администрации, так как на территории есть свободные площади, которые можно задействовать для размещения будущих резидентов.

Также господин Пряхин отметил, что бизнес предварительное сможет возместить до 80% расходов на организацию парка. О том, сколько резидентов промпарк сможет вместить и каким направлениям деятельности будут отдаваться предпочтения начальник отдела промышленности не уточнил.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в сентябре 2020 года глава департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов заявил, что на территории региона планируется построить три новых промышленных парка.

В июне 2020 года в Краснодаре стартовало строительство логистическо-промышленного комплекса компании Wildberries. Размер инвестиций в проект оценивается в 6,5 млрд руб.

В 2018 году собственный индустриальный парк под Краснодаром запустила розничная сеть «Магнит». Он расположен в поселке Дорожном на площади в 236 га. Строительство промышленной площадки ведется за счет своих средств ретейлера и при помощи государственной поддержки.

В настоящее время резидентами промпарка являются собственные производственные компании ритейлера – ООО «Кубанский комбинат хлебопродуктов» и ООО «Кондитер Кубани», занимающиеся производством хлебобулочной продукции и кондитерских изделий. В 2017-2019гг. собственные инвестиции в индустриальный парк года составили 10,2 млрд рублей.

Андрей Ульченко, Алексей Белянин