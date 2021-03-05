В Краснодарском крае COVID-19 заболели еще 142 человека

По данным краевого оперативного штаба по коронавирусной инфекции к утру 5 марта на Кубани зафиксировано 142 новых случая заражения COVID-19. Среди заболевших - 82 женщины и 60 мужчин в возрасте от 7 месяцев до 91 года, в том числе - 12 детей.

Больше всего заболевших в Краснодаре - 33 человека, в Сочи – 28, в Армавире – восемь. По шесть случаев зафиксировано в Новороссийске и Тихорецком районе, по пять – в Динском, Кавказском и Отрадненском районах, по четыре - в Анапе, Горячем Ключе, Туапсинском и Брюховецком районах. По трое заразилось в Геленджике, Выселковском, Ейском, Мостовском и Староминском районах. По два – в Белоглинском. Кореновском и Курганинском. Меньше всего заболело жителей Апшеронского, Приморско-Ахтарского, Северского, Успенского, Щербиновского, Новопокровского, Гулькевичскоого, Новокубанскоого и Павловского районов – здесь по одному новому пациенту.

В настоящий момент в госпиталях Кубани находятся 81 человек в тяжелом состоянии, из них 77 – на ИВЛ, 4 – на ЭКМО. За последние сутки 205 человек выписано по выздоровлению.

Ольга Логинова