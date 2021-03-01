В Туапсе депутата райсовета подозревают в махинациях на 11,5 млн рублей

Депутат Совета Туапсинского района подозревается в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю. Он присвоил 11,5 млн руб. через учрежденную им управляющую компанию (УК).

В ходе следствия установлено, что подозреваемый, являясь соучредителем управляющей компании, формально назначил на должность генерального директора УК местную жительницу, но фактически самостоятельно осуществлял управление. Пользуясь положением, депутат получал деньги из кассы УК якобы для развития компании и погашения долгов. Всего было присвоено 6,2 млн руб.

В результате перед УК образовалась крупная задолженность. Позже фигурант инициировал от имени подконтрольной ему организации обращение в суд о взыскании с управляющей компании 10 млн руб. Суд исковые требования удовлетворил, обязав УК погасить задолженность. После этого УК перестала перечислять деньги собственников квартир на оплату коммунальных услуг. С декабря 2018 по апрель 2019 года по исполнительному листу на счет подконтрольной подозреваемому фирмы было перечислено свыше 5,3 млн руб.

Расследование уголовного дела продолжается. В ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения.

Как писал “Ъ-Кубань”, депутаты городского совета Майкопа освободили от должности своего коллегу, замещающего должность председателя одного из комитетов. Поводом для этого стали нарушения антикоррупционного законодательства. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что у депутата был не закрытый счет в иностранном банке, а также 12 счетов, открытых в кредитных организациях на территории РФ.

Наталья Решетняк