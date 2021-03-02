На Кубани планируют создать крупнейшую в России фабрику по выращиванию раков

На Кубани к 2022 году планируется создать фабрику по производству раков, которая будет выпускать около 250 т продукции в год. Об этом намерении сообщил директор Таманского биотехнологического центра Дмитрий Деркачев на встрече с вице-губернатором Краснодарского края Андреем Коробкой.

«Это очень перспективное направление с точки зрения ежегодного увеличения количества отдыхающих на Кубани. Производство рака может стать одним из брендов региона», - прокомментировал господин Коробка.

По словам Дмитрия Деркачева, в 2020 году центр вырастил свыше 9,7 т раков пресноводных видов. Предприятие также занимается производством рыбопосадочного материала и рыбы.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ИК ТБЦ» зарегистрировано в 2015 году в Темрюкском районе, основной вид деятельности – рыболовство. Уставный капитал – 10 тыс. руб., принадлежит Дмитрию Деркачеву. В 2019 году выручка компании составила 28,5 млн руб., чистая прибыль – 27,7 млн руб. При этом годом ранее предприятие имело выручку 2,5 млн руб. и убыток 4,3 млн руб.

Как писал “Ъ-Кубань”, объем добычи водных биоресурсов в Краснодарском крае в первом полугодии 2020 года увеличился до 8,2 тыс. т по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+3%). Наибольшие темпы роста показали рыбодобывающие предприятия Новороссийска, Анапы, и Щербиновского района.

Виктория Колганова